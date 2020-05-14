2020-05-14T09:08:18+03:00
Политика

«Путь Визенталь»: Даже Геращенко выглядит почти прилично на фоне патентованных русофобов, которым Зеленский поручил вести переговоры по миру в Донбассе

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Ярый русофоб и противник Минских соглашений Алексей Резников занимается в Кабмине вопросами «реинтеграции временно оккупированных территорий». Фото: facebook.com/alex.reznikoffЯрый русофоб и противник Минских соглашений Алексей Резников занимается в Кабмине вопросами «реинтеграции временно оккупированных территорий». Фото: facebook.com/alex.reznikoff
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Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что новые лица, которых ввел Зеленский в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), изначально недоговороспособны.

НЕДОГОВОРОСПОСОБНЫЕ НАЗНАЧЕНЦЫ

Президент Украины Владимир Зеленский усиленно демонстрирует миру, что хочет мира в Донбассе. Даже сменил состав своего представительства в Трехсторонней контактной группе. Включил туда членов Кабмина и парламентских комитетов. Вроде как повысил статус.

- Вот только все эти так называемые новые лица изначально недоговороспособны, - утверждает Виталий Киселев. - Они или патентованные русофобы вроде Резникова и Мережко, или соросовские подстилки вроде Кучмы, или всё вместе вроде Свириденко. На фоне этих «профессионалов» и «сбитых летчиков» даже Ирина Геращенко (глава порошенковской фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде – до мая 2019 года была представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ) выглядит почти прилично.

Тем временем, военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко дает краткую характеристику каждому назначенцу Зеленского в ТКГ.

Главой делегации останется Леонид Кучма, его первым замом стал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников - бывший адвокат Виктора Ющенко и ярый противник Минских соглашений.

Заместителем главы делегации назначен председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. С нулевых и до 2018 года практически на постоянной основе жил за рубежом, большую часть - в США.

Представителем Украины в подгруппе по социально-экономическим вопросам стала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко. Взлет карьеры у нее произошел во время правления Петра Порошенко, поэтому она в хороших отношениях с Александром Турчиновым и бывшим правительством.

Ирина Геращенко год назад распрощалась с «Минском» и теперь рулит порошенковской фракцией в Верховной раде. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Ирина Геращенко год назад распрощалась с «Минском» и теперь рулит порошенковской фракцией в Верховной раде. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В рабочей группе по политическим вопросам Киев будет представлять председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин. Юрист и политик прозападных взглядов, член групп по межпарламентским связям с США, Великобританией, Литвой и Канадой.

Заместитель министра обороны Украины генерал-майор запаса Александр Полищук занял пост представителя Киева в подгруппе по безопасности. Полищук первым среди украинских офицеров прошел программу стажировки в Управлении оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО.

Представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам назначена председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Русофобка и националистка.

КОЗАК ПОЕХАЛ В БЕРЛИН

Модерирует и координирует деятельность украинской делегации в ТКГ руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Именно он общается с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по основным вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. Именно на этой площадке возможны серьезные подвижки в решении накопившихся проблем.

Кстати, вчера, 13 мая, Дмитрий Козак срочно прилетел в Берлин по приглашению германской стороны. Возможно, его переговоры повлияют на заседание ТКГ, которое пройдет сегодня, 14 мая, в режиме видеоконференции.

Тем временем, уже первое общение 13 мая представителей ДНР и ЛНР с назначенцами Зеленского в подгруппах ТКГ показало их низкую способность договариваться.

УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ЛЕТЕЛА В МАЛЕНЬКУЮ ДЕВОЧКУ

Ведущий передачи «Путь Визенталь» Виталий Киселев отмечает, что если бы Зеленский действительно хотел мира в Донбассе, он бы первым делом публично приказал своим войскам прекратить обстрелы нашей территории. Но он этого не делает. И обстрелы – продолжаются.

Поселок Фрунзе (ЛНР), улица Советов, дом 63. Сюда прилетела украинская противотанковая управляемая ракета. Украинским воякам, очевидно, не понравилось, что маленькая дочь хозяйки дома впервые за несколько дней вышла погулять.

- Мы сидели во дворе чай пили, а малая бегала курей кормила. 10 минут. Я в шоке просто, – вспоминает молодая мама.

Украинский солдат прекрасно видел, куда летела управляемая им ракета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинский солдат прекрасно видел, куда летела управляемая им ракета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

- Бандиты в пологах стреляли управляемой ракетой! Это ни перелет, ни недолет, ни случайный выстрел из миномета или гаубицы. Оператор ПТУРа вел ракету точно в этот двор. Но ведь и на этом каратели не угомонились: начали бить по поселку из пушки, - рассказывает Виталий Киселев.

Это было третьего мая. А седьмого такой же управляемой противотанковой ракетой нацисты обстреляли гражданский грузовик в Голубовском. Ребята-коммунальщики привезли пенсионеру уголь! А их за это – в расход?

В тот же день в Саханке в ДНР бандеровцы обстреляли группу мирных жителей, которые вышли убрать к празднику памятник погибшим советским воинам. За это они получили гранату из СПГ-9. Пострадали девочка, мальчик, женщина и двое мужчин. А во время эвакуации раненых погиб солдат Народной милиции ДНР. Вот так Украина «выполняет» Минские договоренности!

- Я не верю в то, что люди, которые били и бьют по мирному населению, по городам и поселкам, выполняя какую-то там боевую задачу, не понимают, что они делают, - возмущается ведущий передачи. - Никогда не думал, что нормальному, адекватному человеку можно до такой степени промыть мозги, что он готов оправдать смерть невинных детей, стариков и женщин. Украинские военные, среди вас нормальные люди остались? Не палачи, не психопаты, не убийцы? Наверное, нет. А жаль.

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Виталий Киселев считает, что назначенцы Зеленского в ТКГ изначально недоговороспособны.http://www.gtrklnr.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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