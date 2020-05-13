2020-05-13T18:28:40+03:00
Политика

Киев не готов открывать новые пункты пропуска в Донбассе

Об этом по итогам переговоров сообщила представитель ЛНР на Минских переговорах Ольга Кобцева
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украина сорвала переговоры по открытию новых пунктов пропуска. Фото: ЛИЦУкраина сорвала переговоры по открытию новых пунктов пропуска. Фото: ЛИЦ
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Украинские представители на Минских переговорах не готовы обсуждать возможность открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения в ЛНР. Об этом по итогам переговоров сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

- Вопрос, который рассматривался в рамках повестки дня, это открытие дополнительных пунктов пропуска. Представители Украины и, в частности, госпожа Третьякова сказала: «я предлагаю снять этот вопрос с повестки дня, потому что мы не подготовлены», - рассказала Кобцева.

Ольга Кобцева отметила, что фактически Украина сорвала обсуждение этого вопроса.

- Третьякова официально публично призналась, что они не готовы обсуждать данный вопрос, - подчеркнула представитель ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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