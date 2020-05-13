Денис Пушилин смягчил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

13 Май 2020 2020-05-13T16:19:19+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ №144, согласно которому ограничительные меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ДНР, продлеваются до 31 мая. Документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Стоит отметить, что Пушилин смягчил некоторые ограничения.

Так, самоизоляция жителей в возрасте старше 65 лет стала не обязательной, а рекомендованной.

- Запрет не распространяется на самостоятельные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также на проведение досуга в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них, - говорится в документе.

Напомним, что по данным на 10.00 13 мая в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU