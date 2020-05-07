«Путь Визенталь»: Почему украинские каратели звереют еще больше

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, почему украинские каратели после обстрелов жителей Донбасса гасят свой страх алкоголем и наркотиками. Отчего звереют еще больше.

- Украинские фашисты знают, куда бьют. Киевская верхушка и ее западные кураторы поставили им четкую задачу – сделать жизнь людей Донбасса невыносимой. Уничтожить предприятия и разрушить дома, - говорит Виталий Киселев. - При этом члены украинских вооруженных формирований под общим названием «ВСУ» прекрасно отдают себе отчет, что совершают в отношении Донбасса преступление. Без срока давности и смягчающих обстоятельств. Некоторые от осознания стреляются или лезут в петлю, некоторые – бегут, куда глаза глядят, но многие – гасят свой страх алкоголем или наркотиками. Отчего звереют еще больше.

Сотрудники из украинской военной службы правопорядка (ВСП) отмечают: во всех частях так называемой «операции объединенных сил» уровень дисциплины находится на околонулевой отметке. ЧП – практически каждый день.

СКРЕПИЛИ ДРУЖБУ ВОДКОЙ И ПЕРЕСТРЕЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА

- 56-я отдельная мотопехотная бригада, ее 21-й отдельный мотопехотный батальон «Сармат» набран из неонацистов Херсонской области. Служили там два «побратыма» - старший солдат Дададжанов и младший сержант Юрченко. И вот решили еще крепче скрепить свою дружбу. Разумеется, с помощью «горилкы». Заперлись в землянке – и приступили. Но что-то в процессе укрепления дружеских отношений пошло не так и между «братАми» началась пьяная ссора. Исчерпав все словесные аргументы, Юрченко передернул затвор и дал очередь под ноги оппоненту. Большая часть пуль, пробив доски пола, ушла в землю. Но одна попала в камешек – и рикошетом задела ногу Дададжанова. Как итог: один – в госпитале, второй – в камере по обвинению в нарушение правил обращения с оружием. До трех лет младшему сержанту светит, - приводит красноречивый пример ведущий передачи.

Еще один случай в 56-й мотопехотной. Только батальон уже другой – 22-й отдельный «Хортыця». Название этого формирования в полной мере отражает предпочтения его членов. И пьют запорожскую горилку там по любому поводу. День начался – «соточка». Солнце вышло из-за туч – опять нет повода не выпить. А если с наряда сменился – это даже не обсуждается.

Каратели сначала пьют водку за дружбу, а потом стреляют друг в друга. Фото: mediadrom.info

- Собственно, именно конец дежурства на наблюдательном пункте и отмечал с «друзяками» солдат Бакуменко. И так, бедолага, торопился за стол, что забыл правильно разрядить свой автомат. Так с патроном в патроннике и схватился за стакан. А потом, когда «горилковый ворог» был уже уничтожен, решил переставить автомат и зацепил спусковой крючок. Пуля пробила лежак верхних нар и попала в живот солдату Шкарбуну, уже отдыхавшему от неравной борьбы с алкоголем. Итог: Шкарбун стал «двухсотым», а Бакуменко получил перспективу переселиться в колонию на срок до десяти лет, - отмечает Виталий Киселев.

В РУКАХ ОРУЖИЕ, А МОЗГОВ НЕТ

Не одной водкой живут украинские вояки. Весьма популярны у них и наркотики. Разные: от конопляного «самосада» до сложных химических соединений, поставляемых службами доставки. Одного такого «дилера» выявили в 9-м отдельном мотопехотном батальоне 59-й бригады.

- Тот еще мусоросборник. Так вот, на одном из блокпостов во временно оккупированной части ДНР «бобики» из ВСП задержали военнослужащего этого батальона старшего солдата Фенченко. Персонаж привлек внимание: бился в экстазе. Солдата решили обыскать и нашли в вещах два полиэтиленовых пакетика с порошком. Как показала экспертиза – это были два грамма экстази, - рассказывает ведущий передачи.

А дальше на очереди – так называемые «травокуры». Марихуаной на Украине балуются практически повсеместно: от Верховной рады до Нацполиции и военных частей. Вот, например, уже известная нам 56-я мотопехотная бригада. Отпустили солдата Драгнева на побывку. А тот, возвращаясь в часть, попался на блокпосте с «травкой». Немного, 2 грамма всего. Но отключить мозги вполне хватит.

- Напомню, солдат едет в часть, где ему выдадут боевое оружие. А мозгов-то – нет, - подчеркивает Виталий Киселев. - Аналогичный случай произошел с солдатом-контрактником 11-го мотопехотного батальона «Киевская Русь» Хаялутдиновым. Да, да – снова 59-я мотопехотная бригада. Я же говорил, что это еще тот мусоросборник.

Хаялутдинов ехал в штатском на попутном «Ланосе». И на одном из блокпостов его вывели для досмотра – от пассажира разило свежим перегаром. Проверили вещи и в одном из карманов сумки нашли пакет с десятью граммами каннабиса. А это уже уголовная ответственность.

В Лисичанске наркомана в форме взяли прямо в машине. «Бобики» из запорожского отдела ВСП и местные копы обнаружили на улице подозрительную «девятку» - была неправильно припаркована, а в салоне сидел военный. Когда его взяли, оказался он старшим солдатом 53-й механизированной бригады по фамилии Петрик. При осмотре его личных вещей был обнаружен шприц с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала – в шприце была хорошая порция дури. Так что Петрику светит до трех лет колонии.

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