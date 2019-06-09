«Путь Визенталь»: В Донбассе украинским карателям пророчат судьбу гестаповца Адольфа Эйхмана

Имя Виталия Киселева, позывной «Коммунист», хорошо известно в Донбассе: командир ополчения с самого начала войны участвовал в ключевых сражениях за ЛНР. Был заместителем командующего Народной милицией Республики (Министерства обороны). Теперь ведет новый проект на луганском телевидении - «Путь Визенталь».

- Я «мочил» ВСУ в Луганском аэропорту, в Роскошном и Лутугино (поселки в Луганской области, которые в 2014 году были заняты ВСУ и добробатами – Авт.), — заявил Киселев в первом выпуске «Путь Визенталь», вышедшем в конце марта на телеканале «Луганск 24». - Какие бы жесткие вы ни были, и как бы нам не противостояли – мы сильнее вас. Бой за Веселую Гору – это кровавый огненный ад, который я вам устроил. И мы со своими боевыми товарищами победили вас в Дебальцево. Мы вас будем искать везде, в какую бы щель вы не залезли. И если необходимо – и в другой точке земного шара мы вас найдем.

Уроженец Западной Украины Симон Визенталь был одним из самых известных охотников за немецкими нацистами. Фото: isralike.org

ФАШИСТСКИЙ ПАЛАЧ ПРЯТАЛСЯ В АМЕРИКЕ

Почему проект назвали «Путь Визенталь»? Симон Визенталь был одним из самых известных охотников за немецкими нацистами. Родился на Западной Украине, в годы Великой Отечественной войны попал в концлагерь Маутхаузен. Выжил. А потом лично участвовал в розыске и поимке нацистов, скрывавшихся от правосудия. На его счету гестаповец Адольф Эйхман, ответственный у Гитлера за «окончательное решение еврейского вопроса». В 1960 году с помощью Визенталя Эйхман был найден в Латинской Америке - в Буэнос-Айресе. Нациста тайно вывезли в Израиль, где судили и повесили 1 июня 1962 года.

В 1944 году Адольф Эйхман отчитался перед руководителем СС Гиммлером об убийстве 4 миллионов евреев. Фото: fb.ru

Нынешняя война в Донбассе – это не только гражданский конфликт в стране. Это борьба жителей юго-востока Украины с нацизмом, захватившем власть в Киеве в 2014-м. А украинская армия нарушила Конституцию, когда развязала боевые действия в Донбассе. Это вынуждены были недавно признать даже в Генеральной прокуратуре незалежной. И теперь каждый солдат, офицер и генерал ВСУ может ответить перед законом за карательную операцию против мирных жителей. Вместе с боевиками из «добровольческих» батальонов, которые больше всех зверствовали в регионе. Как видим, исторические параллели и аналогии с Великой Отечественной – совершенно очевидны.

- Мы взяли за основу термин «Визенталь» - поиск нацистов, военных преступников, которые пришли уничтожать Донбасс, - говорит Виталий Киселев о проекте. - За пять лет мы научились воевать. Помимо этого мы научились многому другому: разыскивать преступников, возбуждать на них уголовные дела. Военнослужащие ВСУ и нацбатальонов — преступники, виновные в геноциде Донбасса. Имена которых мы озвучиваем, чтобы их знали не только жители Донбасса, но и весь мир знал о том, что они уничтожают мирных жителей, расстреливают детские садики, школы, больницы, инфраструктуру, отключают электроэнергию и водоснабжение. Мы в первой передаче сказали — мы их достанем из любой щели. Это правда, пусть даже не сомневаются.

ЗА ЧТО ПОРОШЕНКО НАГРАДИЛ ГЕНЕРАЛОВ

«Комсомолка» будет регулярно информировать своих читателей о результатах расследований донбасского «Визенталя».

В одной из последних передач Виталий Киселев рассказывает о командирах ВСУ, воюющих с жителями Донбасса, которым Петр Порошенко перед своим уходом с поста президента присвоил новые звания и наградил «железными крестами». Также ведущий дезавуирует имена сотрудников секретного 74-го центра сил специальных операций.

Луганчанин Илья Бобров помогал каретелям добробатов убивать и грабить соотечественников. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

Не забыл Киселев и о предателях Отечества - жителях Луганской области, которые убивали и терроризировали своих земляков. Один из них – 27-летний луганчанин Илья Бобров до войны служил в милиции в Луганске. Потом уехал в Северодонецк, помогал боевикам из добробатов «Львов» и «Луганск-1» убивать и грабить жителей Родиково и Станицы Луганской. Сейчас Бобров устроился в столице незалежной – в качестве участкового Нацполиции обчищает карманы киевлян.