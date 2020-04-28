2020-04-28T11:29:24+03:00
Политика

«Путь Визенталь»: Откуда украинские военные в Донбассе взяли «российское» оружие

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Боевые машины пехоты и стрелковое оружие у солдат ВСУ – сплошь советские, которые можно выдать за российские. Фото: Пресс-центр штаба ООСБоевые машины пехоты и стрелковое оружие у солдат ВСУ – сплошь советские, которые можно выдать за российские. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, откуда украинские военные в Донбассе берут «российское» оружие.

АВТОМАТ С КРЫМСКОЙ «ПРОПИСКОЙ»

- В СБУ сейчас переполох – «прилетело» палачам за халатность, лень и разгильдяйство. Ну, «целебная пилюля» - она и на Украине целебная. Зашуршали паразиты – аж гай зашумел. Сразу выдали результат. В районе села Белая Гора под Попасной обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Ну как схрон – тайничок… Автомат, две гранаты и две сотни патронов. Мелочь, а уже можно отчитаться, - говорит Виталий Киселев.

Он обращает внимание, что гранат («лимонок») и патронов («маслин») натырено украинскими военными столько, хоть салат греческий готовь. А вот автоматик приметный. АК-74 номер 37 47 569, 1985 года выпуска, по документам утрачен в 2014 году в одной из украинских частей, дислоцировавшихся на тот момент в Крыму. Но это по документам. А фактически часть вывезенного из Крыма оружия была конфискована СБУ, как говорится, «для оперативных нужд». И вот, очередная нужда пришла.

- Кстати, совет местным полицейским. Вы номерочек-то пробейте. Наверняка где-то у вас в сводках засветился. Хоть знать будете, что «висяк» у вас не просто так, а по нужде СБУшной, - подчеркивает ведущий передачи.

Он сообщает еще одну любопытную информацию. Командование украинской морской пехоты сейчас активно разгоняет «дезу», что, мол, в подчиненных частях есть оружие, спецсредства и снаряжение иностранного производства. То есть российского. Мол, все это было изъято у ополчения, начиная с 2014 года.

- Этой укропской сказке про белого бычка нет конца. Выдается за российское советское оружие из числа последних перед распадом СССР разработок – и последних поступлений в украинские военные округа. Корни-то одни. А обывателю или политику, тем более европейскому или украинскому – все равно. Советское – значит, русское. Вот украинские военные этим и пользуются. Но мы-то – знаем, - отмечает Виталий Киселев.

АРСЕНАЛ ХОТЕЛИ ПРОДАТЬ БАНДАМ НАЦИСТОВ

Тем временем, по похожему с Попасной сценарию был выявлен большой арсенал в подконтрольном Киеву Волновахском районе. В бывшем детском лагере нашли огнемет, 33 гранатомета, снайперскую винтовку, автоматы Калашникова. А еще огромное количество боеприпасов - 34 артиллерийские мины, 45 гранат к гранатометам, 118 зарядов к ручным гранатометам, 8 противопехотных мин, 6 противотанковых мин, 1682 снаряда калибром 14,5 и 30 мм, 367 гранат и свыше 14 тысяч патронов различных калибров.

Количество найденного в детском лагере под Волновахой вооружения впечатляет. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области

Количество найденного в детском лагере под Волновахой вооружения впечатляет. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области

И сразу же «установили», что один из автоматов был похищен из украинской воинской части в Крыму в 2014 году. Странная оперативность. Видимо ноги у этой находки растут из тех же СБУшных источников, что и в случае с автоматом, найденным в районе Белой Горы под Попасной. «Калаш» вполне могли подбросить во время изъятия арсенала, которое длилось 10 часов.

Но самое интересное в этой истории – вооружение явно со склада какой-нибудь украинской бригады, которая дислоцируется в Волновахском районе. А заказать арсенал могли банды нацистов внутри Украины. В прошлом году после прихода к власти Владимира Зеленского СБУ подсуетилось, обнаружив десятки схронов во многих областях незалежной. Так что сейчас радикалы крайне заинтересованы в пополнении оскудневших запасов.

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Виталий Киселев рассказал, откуда украинские военные в Донбассе берут «российское» оружие.http://www.gtrklnr.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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