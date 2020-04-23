«Путь Визенталь»: Скандально известная Наталья Королевская выяснила, где в Донбассе настоящая беда с коронавирусом

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий заявил, что Киев скрывает реальную картину с заболеваемостью коронавирусом среди украинских военных в Донбассе. И среди гражданских тоже. А помогла вывести лгунов на чистую воду народный депутат Украины Наталья Королевская.

СКРЫВАЮТ РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ

- Как не скрывает Киев свою статистику, но шила в мешке не утаишь. 30 марта командующий оперативным командованием «Север» на совещании озвучил весьма интересную информацию: только в его зоне ответственности зарегистрировано 228 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой вирусной инфекцией, из них 180 – только за последнюю перед совещанием неделю. 74 военнослужащих находятся непосредственно в лазаретах, - приводит данные разведки ЛНР Виталий Киселев.

Он отмечает, что также регистрируются большое количество заболеваний COVID-19 среди гражданского населения. Но данные тщательно скрываются.

- Вы все еще верите, что на подконтрольной Киеву части Луганщины всего три случая коронавируса? Ну конечно, киевские власти – самые «честные» в мире. Доказано Минском, - подчеркивает ведущий передачи.

Он озвучивает такую информацию к размышлению: в частях ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС») развернуто сто пять изоляторов на полторы тысячи человек. Готовятся к развёртыванию 37 мобильных отрядов и 47 мобильных групп радиационной, химической и биологической защиты. К ним в помощь готовятся 155 авторазливочных станций АРС-14. Уже подготовлены 24 тысячи тонн дезинфицирующих средств на общую сумму 600 миллионов гривен. И готовятся документы на закупку еще 79 тонн нейтрального гипохлорита на сумму два миллиона двести тысяч гривен.

- Вам не кажется, что это несколько чересчур для «больных нет»? – удивляется Виталий Киселев.

Но и это еще не все. В зоне так называемой «ООС» прекращена ротация частей и соединений. Минимум до 26 апреля. Кроме того, есть приказ о запрете военнослужащим до 30 апреля возвращаться из отпусков и командировок.

ОПОЗОРИЛИСЬ С ПОПЫТКОЙ РАЗДУТЬ МАСШТАБЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКАХ

При этом киевские власти стараются свалить с больной головы на здоровую – раздуть масштабы заболевания коронавирусом в республиках Донбасса. Активно работают в этом направлении офицеры центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), используя украинские СМИ. Также штабам Южного и Восточного украинских погрануправлений была поставлена задача собрать и представить в администрацию Госпогранслужбы Украины сведения об эпидемиологической обстановке в ЛНР и ДНР.

- Погранштабисты не придумали ничего лучше сделать это по материалам украинских СМИ. Эти данные потом пошли в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), где в начале апреля и вскрылась вся липа. Понимаете, укропы? Вы дезу, которую готовили нам, своему начальству подсунули! Так что у ЦИПСОшников и погранцов сейчас погоны летят, как пух на птицеферме во время забоя, - рассказывает о крахе «спецоперации» ведущий передачи.

Медики подконтрольной Киеву территории Луганской области рассказали народному депутату правду о ситуации с коронавирусом. Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska

Кстати, Виталий Киселев подсказывает, кого еще можно благодарить за такой феерический провал. Народного депутата Украины от партии «Оппозиционный блок – За жизнь», заместителя председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталью Королевскую.

- Сия скандально известная в Донбассе дамочка в начале апреля как раз совершала турне по северу ДНР, временно подконтрольному киевским бандитам. Можете проверить маршрут – Константиновка, Кондратовка, Дружковка, Краматорск, Светлодарск, Дзержинск, Артемовск, Славянск, Дробышево, Красный Лиман. Сопровождали пани Королевскую журналисты канала «Ньюсван» и представители так называемой национальной платформы «Женщины за мир». Вот ей люди и рассказали, где беда с коронавирусом, - подытоживает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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