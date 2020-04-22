После разоблачения Николая Вулича украинские инфовойска подсовывают жителям республик Донбасса нового «патриота»

В украинских инфовойсках вели новый персонаж для провокаций в соцсетях республик Донбасса. Знакомьтесь, Олег Руденко! Именно так зовут патриота, который зажигает словом. Жителям ДНР и ЛНР совершенно невдомек, что за этим образом стоят офицеры 83-го центра информационно–психологических операций (ЦИПсО) ВСУ. Для этого они даже приехали со своей базы в Одессе в подконтрольный Киеву Мариуполь.

БЫЛ ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ ОПОЛЧЕНЦЕВ И ПОЛИТИКОВ

Стоит отметить, что персонаж по имени Олег Руденко появился после того, как был разоблачен Николай Вулич. Пасквили на Луганскую и Донецкую народные республики этого автора охотно публиковали группы в социальных сетях «Свердловск – ты должен это знать», «Ровеньки – черный список» и другие группы Алчевска, Красного Луча, Кировска, которые вели якобы луганчане.

Кстати, по мнению блогера Ивана Поливоды, большими симпатиками этого «сепаратиста» были некоторые публичные личности из обосновавшихся в Москве оппозиционных политиков Украины, несколько ополченцев из Первомайска, Стаханова, Антрацита и даже один известный в Луганске музыкант.

- Мы всем им писали в личку с просьбой разобраться со своим неподобающим контактом. Многие к боту «Вуличу» присмотрелись и сделали правильные выводы. А некоторые держались до последнего, считая фейковый аккаунт украинских Сил специальных операций своим виртуальным другом, - поделился Иван Поливода.

Отметим, что персонаж «Вулич» существовал с конца 2014 года и позиционировал себя, как ополченец и патриот Луганска. На самом деле – это коллективный фейк офицеров 16-го ЦИПсО – трех майоров, капитана и двух лейтенантов. Об этой операции украинских инфовойск «Комсомолка» рассказывала своим читателям в декабре прошлого года.

«Николай Вулич» - он же директор школы из Тернопольской области Андрей Мищий. Фото: pikinform.ru

В МАРИУПОЛЕ ГОТОВЯТ ДИВЕРСИЮ ПРОТИВ ДНР И ЛНР

После разоблачения «Вулича» майоры И. Кузьмук, С. Коломийчук, В. Савенец, капитан Д. Латарцев, лейтенанты Д. Прокопенко и В. Легоминов имели большие неприятности по службе. Не получили премий и новых званий. Более того – у 16-го центра забрали очень выгодное направление работы, передав его 83-му центру ИПсО. Он базируется в Одессе в переулке Штабной, 1.

На днях оперативная группа ципсошников прибыла в Мариуполь для проведения ряда информационно-психологических операций. С 18 апреля семь военнослужащих центра занимаются поиском создателей контента среди местных блогеров и журналистов, а также формируют бот-сеть для разгона фейковых материалов в социальных сетях.

Группе поставлены задания по нагнетанию панических настроений в социальных сетях в связи с якобы эпидемией коронавируса и экономического коллапса в республиках Донбасса. В распоряжении ципсошников транспорт с мобильной типографией и компьютерной техникой.

Тем временем, стало известно название аккаунта, который пришел на замену Вуличу. Зовут его Олег Руденко. Эту «консерву» будет обслуживать предприниматель Петр Годинский. С ним даже подписан контракт на 177 тысяч 600 гривен (445 тысяч рублей). Годинский обязуется до конца года создавать информационный контент от имени Олега Руденко.

Напомним, что сейчас в украинских инфовойсках активно идет процесс реформирования. В скором времени ЦИПсО станут киберцентрами НАТО. Главное направление их атак даже не республики Донбасса, а Россия.

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