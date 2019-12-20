Охотники за душами жителей Донбасса-1: Внедрение в соцсети правдолюба Николая Вуглича курируют три майора из спецслужб Украины

История про Николая Вуглича (он же директор школы из Тернопольской области Андрей Мищий), который продвигает себя в соцсетях ДНР и ЛНР, невольно напомнила старый советский анекдот.

Гостиница «Дом колхозника». Трое подвыпивших мужиков в номере громко обсуждают политику партии в нелестных выражениях. Четвертый постоялец не выдержал: «Мужики, вы аккуратнее, у стен уши есть». Наклоняется к розетке и говорит: «Товарищ майор, в 215-й четыре чая, пожалуйста». Мужики поржали, продолжают. Тут открывается дверь, баба Маша заносит чай. Мужики притихли, спать легли. Утром этот четвертый мужик просыпается – нет никого. Баба Маша говорит: «Так утром какой-то майор приходил, всех забрал» «А меня почему не тронули?!» - изумляется мужик. «Да твоя шутка с чаем товарищу майору очень понравилась!»

Не берусь судить, отслеживают ли столь тщательно майоры из госбезопасности ЛНР разговоры жителей республики и потом наказывают за длинный язык. Но судя по молчанию на эту тему в сетях, с луганчанами пока полный порядок. Чего не скажешь об украинских майорах, которые через «розетку» могут проникнуть чуть ли не в каждый дом. Еще до войны им такую возможность обеспечили американцы. Впрочем, все по порядку.

КОГО БЕРУТ В «ДОЧЕРИ ОФИЦЕРОВ»

Вот так, общаешься с новым другом в соцсетях. А он, выясняется, совсем не тот, за кого себя выдает. Более того, проверяет тебя на лакмусовую бумажку – словно на уроке по химии. Подбрасывает некие мысли, смотрит на твою реакцию. На чьей ты стороне, и есть ли у тебя слабые места. Рассказ журналиста из Луганска Ивана Поливоды в ПИКiNFORM о том, как жители ЛНР попадаются на крючок украинских спецслужб достаточно красноречив.

- Доверчивость – недопустимая роскошь в военное время, - говорит Иван Поливода. - Под маской «ополченца», «домохозяйки», «учителя», «чиновника госорганов» часто скрываются враги. Им и определение в интернете давно придумано – «дочери офицеров».

Журналист знакомит с некоторыми «творческими работниками», которые отрабатывают задания спецслужб по дестабилизации обстановки в народных республиках.

- Многие из вас часто встречали имя Николая Вулича в группах «Свердловск – ты должен это знать», «Ровеньки – черный список», группах непонятной политической ориентации якобы из Алчевска, Красного Луча, Кировска. А на днях во многих не замеченных ранее в сотрудничестве с украинскими спецслужбами группах Донбасса появился материал Вулича под названием «Безумству храбрых поем мы песню», в котором автор скорбит об атамане Александре Миронюке, павшем от рук укронацистов из 14-й бригады ВСУ.

На самом деле Николай Вулич - директор школы Андрей Мищий. Это его красивое, постановочное фото в стиле ретро стоит на аватарках персонажа в социальных сетях.

Можете посмотреть по ссылке http://retro.5luxe.net/31-portret-muzhchini.html .

Андрей Мищий представляется жителем Нью-Йорка. Фото: pikinform.ru

Фото были сделаны в мае 2013 года в фотосалоне города Чертков Тернопольской области. Со своей страницы в Фейсбуке директор фото удалил, оставив только групповые снимки. В общем – дьявол, как всегда, кроется в деталях. Зарплата педагога маленькая и почему бы патриотически ориентированному пану не подработать в качестве «дочери офицера»? Возможно, он таким способом на американскую гринкарту зарабатывает.

А это его личная страница в социальной сети Фейсбук, можете познакомиться с «Николаем Вуличем» лично https://www.facebook.com/amishchiy .

ТЕХЗАДАНИЯ ДЛЯ БЛОГЕРОВ СОСТАВЛЯЮТ ОФИЦЕРЫ ЦИПСО

Впрочем, под ником «Николай Вулич» пишет не он один. Директор большей частью просто лицом торгует и иногда пописывает пасквили про «сепаров». В основном контентом занимается некто Александр Решетников из Кривого Рога

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005218158464

Александр часто бывает в городе Чертков и знаком с Андреем Мищием. У Вулича тоже был профиль в этой социальной сети, но сейчас он занимается инфодиверсиями в ВКонтакте

https://vk.com/vulich_n

За всей этой системой стоят Силы специальных операций (ССО), в частности – Центры информационно-психологических операций. Поскольку ЦИПСО укомплектованы военными без навыков работы в интернет-СМИ, к работе «дочерями офицеров» они привлекают блогеров, учителей, копирайтеров, которых набирают через объявления. Этим «заробитчанам на фейках» даются технические задания, которые те литературно оформляют и передают своим кураторам.

Следующий этап — публикации в группах. К примеру, сектор Краснодон, Свердловск, Ровеньки, Антрацит и Красный Луч, курирует бывшая свердловчанка Елена Степанец, псевдоним Олена Степова. Фантазия у дамочки богатая – она из любой сплетни может запросто раздуть «инсайд».

Раньше это направление входило в зону ответственности человека-каски Дмитрия Тымчука. Грантоедка и бывший кандидат в депутаты Верховной рады по 111-му округу Степанец имеет в своём распоряжении базы данных на жителей этих районов. Ей же создана сеть информаторов из родственников и друзей, которые передают ципсошнице сведения на уровне «базарных инсайдов».

А тут Андрей Мищий исполняет роль «Николая Вуглича» из ЛНР. Фото: pikinform.ru

«Николай Вулич» тоже снабжается заданиями от информаторов Степанец. В своих аккаунтах в соцсети ВК персонаж Вулич собирает информацию якобы ради борьбы с беспределом чиновников. Кто из жителей ЛНР пишет туда свои анонимки – помогает спецслужбам лепить фейки. Ведь достаточно к абсолютно трешовой информации добавить немного местного колорита, как фейк становится на вид более правдоподобным.

Когда вы читаете «блохера Вулича», не обольщайтесь красивой аватаркой постановочного фото. За этим «инсайдером из ЛНР» стоят офицеры 16-го ЦИПСО – три майора, капитан и два лейтенанта:

майор И. Кузьмук

майор С. Коломийчук

майор В. Савенец

капитан Д. Латарцев

лейтенант Д. Прокопенко

лейтенант В. Легоминов

Это им пишут письма анонимщики и кляузники.

К сожалению, люди легко верят лживым инсайдам, зачастую даже не понимая, что творят. Получается, как в анекдоте про советский «Дом колхозника» докладывают «товарищу майору». Только стучат в украинские спецслужбы. Николай Вулич – лишь персонаж, через которого офицеры ЦИПСО пытаются управлять умами жителей республики. И он не один такой «правдолюб»-инкогнито.

Кстати, украинскими ЦИПСО сейчас руководят британские спецслужбы, которые большие мастера манипуляций сознанием. Между прочим, агенты ЦИПСО устроили из некоторых местных групп в социальных сетях свои маленькие центры влияния. А в последнее время заметно активизировались. Зе-президент обещал усилить диалог с жителями республик – как видите, делает он это своеобразным способом.

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