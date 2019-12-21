Охотники за душами жителей Донбасса-2: За пять лет до Майдана под патронатом США и Дмитрия Тымчука в регионе создавались группы в соцсетях - «типичный» и «подслушано»

Директор школы из Тернопольской области Николай Вулич (он же Андрей Мищий), который продвигает себя в соцсетях ДНР и ЛНР, снабжается заданиями от информаторов писательницы Оленой Степовой. Фантазия у дамочки богатая – она из любой сплетни может запросто раздуть «инсайд». Ведь достаточно к абсолютно трешовой информации добавить немного местного колорита, как фейк становится на вид более правдоподобным.

Журналист из Луганска Иван Поливода в ПИКiNFORM приоткрыл завесу над тайной превращения обычной жительницы Сверловска Елены Степанец в известную писательницу Олену Степову.

В КОМАНДЕ ОДИОЗНОГО ПОЛКОВНИКА СПЕЦСЛУЖБ

«Свердловск – ты должен это знать». Так называется одна группа средней популярности, которая якобы ведётся админами из города Свердловска, расположенного на территории ЛНР. Для небольшого шахтёрского городка – более 11 тысяч подписчиков, это немало. Разумеется, имеются там и боты, но в целом, группа формировалась именно из реальных подписчиков. Подобные «всезнайки про ЛНР» имеются во всех городах республики. Что это за «хозяйство» и кому оно принадлежит, мы вам расскажем на примере Свердловска. Дальше будут Алчевск, Кировск и Ровеньки. Пора этих «бесов ЦИПСО» вывести на чистую воду. Ибо курируют подобные группы в соцсетях центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины. Год назад «дочерей офицеров» взяли под свою опеку британцы. Это отразилось на работе ЦИПСО — врать стали больше и активней. У британцев с «пряниками» плохо, но вот «кнута» для своих украинских подопечных они не жалеют.

Кстати, группа ВКонтакте «Свердловск – ты должен это знать» непосредственно курируется «переселенкой» из ЛНР, которая интервью «Радио Свобода» раздаёт, лживые книжонки про Донбасс пишет и самое главное – является внештатным сотрудником украинских спецслужб. Елена Николаевна Степанец, уроженка Свердловска, 1971 года рождения. В 2014 году получила кураторство «самоубитого» в 2019 году Дмитрия Тымчука, кадрового сотрудника украинских спецслужб в звании полковника. Организовав сеть информаторов, Степовец сбежала в Киев, изменила фамилию на Степова и превратилась в «известную писательницу из Луганска».

ПЕРЕД БЕГСТВОМ ОБОБРАЛА СТАРИКОВ СВЕРДЛОВСКА

Степанец прекрасно понимала, что на родине есть немало людей, которые рано или поздно зададут ей неудобные вопросы, поскольку она, имея только 10 классов образования, называла себя «юристом» и таким образом обманывала людей, приходящих к ней на консультацию в юридическое объединение «Кодекс».

В 2015 году Степанец провернула масштабную аферу: по поручению своего куратора Тымчука. Под видом помощи оформления пенсий Елена через своих ставленников собирала базу данных пожилых людей, пытающихся получить свою заслуженную пенсию на Украине. В руках аферистки оказались копии документов и деньги, якобы для взяток украинским чиновникам. Чем это кончилось – хорошо известно.

Свердловск, ты должен знать имя «героини», обобравшей твоих стариков. И кстати – скрины документов пожилых людей оказались в руках Тымчука. Что с ними делали дальше — никому неизвестно: может, кредиты оформляли, может европейскую помощь получали…

«ПИЛИЛА» МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ОТ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО

Про грантоедскую организацию «Эко-регион» в Луганске хорошо помнят. Правда, мало кому известно, что активистка Лена являлась просто зиц-председателем и только имитировала бурную деятельность. Через «Эко-регион» сыном чиновника тогдашней администрации Луганска Геннадия Пригебы было «распилено» 6 миллионов долларов. Грант в 12 миллионов под ошеломляющий своей глупостью проект «озеленения» горящих терриконов, организовала «Эко-региону» премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Её доля «отката» составила ровно половину суммы. Остальные деньги были растянуты по чиновничьим норкам, досталось немного и «руководителю» Степанец. В Киеве прекрасно знали об участии в коррупционных схемах местной активистки, и на каком-то этапе она попала в поле зрения спецслужб.

Поэтому кадровый офицер спецслужб Дмитрий Тымчук выбрал Степанец для работы в информационном поле вовсе не случайно. Эта редактор и учредитель оппозиционной газеты «13-й этаж» (была в биографии Елены и такая страница) была задействована в американском проекте «Техкемп», в рамках которого на протяжении почти пяти домайданных лет в Донбассе под патронатом посольства США создавалась масштабная сеть из активистов-оппозиционеров, журналистов, блогеров.

Именно тогда были заведены все эти группы с приставками «типичный», «чёрный список», «подслушано». «Свердловск — ты должен это знать» - тоже поросль этих американских «садоводов». Майдан готовился долго и основательно. К началу госпереворота спецслужбы Запада имели в Донбассе хорошо подготовленную разветвлённую сеть из агентов и их информаторов. Центрам ИПСО и СБУ осталось только подхватить эти уже готовые структуры и начать свою подрывную деятельность.

Красные цветы в поле – словно память о загубленных жизнях в войне, которую Елена готовила задолго до 2014 года. Фото: pikinform.ru

«ИУДИНОГО СЧАСТЬЯ» ХВАТАЕТ НА ОБЕСПЕЧЕННУЮ ЖИЗНЬ

«Писательница» Степова публикует материалы на темы, которые ей поручают отработать офицеры спецслужб. Все эти «ополченцы», «матери», «борцы за правду», которые появляются со своими инсайдами в группах ЛНР и ДНР – персонажи для реализации задач по дестабилизации обстановки в Донбассе. Поскольку фейковые материалы перемежаются с информацией, размещённой на официальных сайтах республик, создаётся впечатление оппозиционной работы, которую якобы ведут местные граждане.

За это очень хорошо платят. Степанец хватает на безбедную жизнь. Ей теперь не нужно ездить по оккупированным Украиной территориям Луганской области с рассказами про «свердловских библиотекарей, читающих ночью украинские книги под одеялом».

Тымчук отправился в ад и оставил своей подопечной немного «иудиного счастья». Тему ПРО «бесов ЦИПСО» продолжим. Они боятся правды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Чтобы Украина не превратилась в клоаку из болезней!» Степова призвала отгородиться от ДНР и ЛНР

«Николай Вулич» и Елена Степанец (Олена Степова) сейчас активно включились в новую спецоперацию 16-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

Степова свою часть вброса уже выполнила. На ресурсе Спротив. Инфо опубликован материал, как из республик Донбасса на Украину надвигается эпидемия опасных болезней. «Донбасс становится биологической бомбой замедленного действия». «Как только границы откроют, Украина превратится в клоаку из болезней». Это лишь часть кричащих заявлений об опасности, исходящей от жителей ДНР и ЛНР. Которые, между прочим, сейчас по миллиону человек в месяц пересекают линию соприкосновения с Украиной. Степова так эмоционально расписывает бедственное положение с заболеваниями, что это звучит как призыв к властям по возведению стены с республиками Донбасса и прекращению всяческого общения с «больными людьми».

Мадам Степова хорошо усвоила уроки геббельсовской пропагады про «чудовищную ложь». Поэтому в своих «полетах фантазии» переходит все границы человеческой морали.

Между прочим, ресурс Спротив. Инфо принадлежит офицеру спецслужб из управления информационных технологий минобороны Украины полковнику Вячеславу Раевскому. Он работает под псевдонимами «Роман Бурко» и «Александр Попов». Является основателем украинского волонтёрского проекта IнформНапалм. Имеет тесные контакты с представителями, т.н. либеральной оппозиции в Республике Беларусь.

Также атака в этот раз направлена на ополченцев из 9-го отдельного мотострелкового полка. Размах серьёзный: «бесы ЦИПСО» намерены сфальсифицировать документ Международного комитета Красного Креста о предоставлении медпомощи для обследования на заболевание туберкулёзом жителей районов, находящихся в зоне ответственности полка.

Будет вброс через аккаунты в соцсетях, принадлежащих ЦИПСО, о распространении заболевания туберкулезом среди военнослужащих ДНР и ЛНР. Последний этап: разгон фальшивого распоряжения руководства ЛНР о срочном проведении всеобщей флюорографии военнослужащих Народной милиции.

Как финальный аккорд операции — посты от ботов ЦИПСО вроде: «Мой кум ополченец харкает кровью прямо на детей».

Шаблонная работа по нацистским лекалам. Но хорошо оплачивается киевской властью. Из военного бюджета на ципсошные постановки улетают миллионы гривен.

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