2020-04-15T10:57:55+03:00
Политика

На Украине информационными диверсиями против Донбасса и России займутся киберцентры НАТО

В украинских инфовойсках началась реорганизация
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Украинские специалисты инфовойны получат новую технику и пройдут подготовку в США. Фото: МОУУкраинские специалисты инфовойны получат новую технику и пройдут подготовку в США. Фото: МОУ
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Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Сил спецопераций ВСУ ожидает реорганизация по стандартам НАТО. Фактически они превратятся в киберцентры Альянса.

Украинские войска в Донбассе вот уже пять лет топчутся на одном месте. Не было проведено ни одной наступательной операции. Всю злость «освободители» вымещают на мирных жителях прифронтовых районов республик. Каратели ежедневно обстреливают города и поселки ДНР и ЛНР. В перерывах между пьянками. Точнее – после выпивки и приема наркотиков. Украинская армия разлагается в Донбассе. Желающих служить на передовой все меньше и меньше. Соединения укомплектованы на 50-60 процентов.

Тем временем, войска информационно-психологических операций ВСУ находятся на подъеме. Работы у них только прибавилось. Киев и США не жалеют средств на элиту, которая ведет войну с республиками Донбасса и Россией в кибернетическом пространстве. Украинский журналист Игорь Миртовский рассказал, как Вашингтон создает на базе ЦИПсО ВСУ киберцентры НАТО.

БЕСЦЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АНТИРОССИЙСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- В виртуальном пространстве ведутся сейчас ожесточенные сражения, а Украина для Запада важнейший плацдарм в проведении информационно-психологических операций. У украинских военных есть знание русского языка – по сути родного для них. Они неплохо подготовлены технически. И главное – они русские по своему происхождению, что бесценно в антироссийских операциях НАТО, - говорит Игорь Миртовский.

В феврале 2020 года по стандартам НАТО были созданы Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки и Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ. Кибернетическую структуру возглавил генерал-майор Евгений Степаненко.

Пока не совсем понятно, останутся ли центры информационно-психологических операций в составе Сил специальных операций, или перейдут в подчинение ведомству генерала Степаненко. По крайней мере, в марте командование войск связи и кибербезопасности выставило тендер на закупку ста ноутбуков с лицензионным программным обеспечением и 48-дюймовыми панелями отображения информации.

Кстати, источники в ЦИПсО подтверждают информацию о грядущей реорганизации. На базе центров планируется создать несколько подразделений по примеру киберцентров НАТО. Оборудование должно быть поставлено уже в июле на 1899-ю центральную базу ремонта и хранения средств связи (в/ч А0476), расположенную в Киеве на улице Бориспольской, 17.

«ФАБРИКА ТРОЛЛЕЙ» АМЕРИКАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Помогать украинским военным в вопросах оснащения и обучения киберцентров будет Литва. В этой стране подобный киберцентр НАТО был создан одним из первых на постсоветском пространстве. В сентябре планируется отправить в США группу украинских офицеров для обучения на курсе под названием «Украина Peer-to-Peer. Дезинформационный вызов» по противодействию «российской пропаганде и дезинформации».

Кстати, программу организует американское агентство «EdVenture Partners», которое по официальной информации обучает использованию киберпространства в маркетинговых целях. Но у этой таинственной компании почему-то в партнерах находятся Федеральное бюро расследований и компания Фейсбук, которая совместно с Госдепом финансирует агентство. По всей видимости, именно «EdVenture Partners» является «фабрикой троллей» американских спецслужб.

Интересное наблюдение: НАТОвские чиновники активно взялись за ремонт украинских военных аэродромов. Но, по всей видимости, авиационный парк ВСУ никто пополнять не намерен. Эти летные площадки и ангары будут использованы исключительно авиационными подразделениями Альянса. На это указывает тот факт, что слушателями курсов «Peer-to-Peer» станут курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) и сотрудники отдела координации стратегических коммуникаций и мониторинга Командования воздушных сил ВСУ. Летчики без самолетов будут служить в информационных войсках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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