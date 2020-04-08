США выделит Украине 38 миллионов долларов на воспитание новых солдат для войны в Донбассе

Америке мало войны в Донбассе, где жители одной части некогда единой страны воюют против другой. Главная цель американской элиты, которая теперь полностью контролирует незалежную, - Россия. Для этого нужны новые солдаты. Они призваны победить на юго-востоке. А потом быть в готовности воевать с соседями. Произойдет это не сегодня и не в следующем году. После того, как подрастет новое поколение украинского «гитлерюгенда». Ведь у нынешнего наблюдается громадная усталость и разочарование от бесконечной бойни в Донбассе.

ВЫРАСТЯТ ИДЕАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИКАЗОВ

Уже сейчас понятно, что после пандемии коронавируса мир изменится. В сторону более ожесточенных столкновений в информационном пространстве. И в более решительных попытках перекроить чужие территории. Чем агрессивнее будет настроена Украина против России, тем лучше для Америки. Для этих целей не жалко денег американских налогоплательщиков.

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) выделит Киеву 38 миллионов долларов на реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность». Согласно описанию, программа направлена на развитие у молодежи заинтересованности в демократическом европейском будущем «путем дальнейшей мобилизации молодежного лидерства на основе ценностной концепции украинской идентичности».

Звучит витиевато, но на самом деле мало отличается от набивших оскомину фраз «принести свободу» и «привить ценности демократии». За расплывчатой формулировкой просматривается четкая цель: плацдарм войны Запада против России нуждается в солдатах. Сильные и не очень умные пойдут в окопы в качестве «пушечного мяса». Креативные, но хилые – в информационно-психологические войска. И тем, и другим самостоятельно строить стратегии не придется: из молодежи будут растить идеальных исполнителей приказов. Так считает украинский журналист Игорь Миртовский.

«ПРОМОЮТ МОЗГИ» ДАЖЕ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИК

- Программа направлена на молодых людей в возрасте от десяти лет, - рассказывает Игорь Миртовский в ПИКiNFORM. - Осознаете масштаб? Образно говоря – берут щенками, чтобы вырастить притравленных на Русь псов. Жизненные «ценности», которые привьют детям, потом уже нельзя будет ничем вытравить. Классический подход нацистов: вырастить очередное подобие «гитлерюгенда».

Кстати, именно подобным образом была выращена и одна из самых русофобских политиков США Хиллари Клинтон, которая примерно в возрасте 11 лет познакомилась с проповедником, бежавшим после разгрома нацистов в Америку. И многими позабытая жена третьего президента Украины Кэтрин Ющенко, урожденная Чумаченко – тоже из плеяды воспитанниц идейных американских нацистов. Такой подход, что и говорить – дает свои ядовитые плоды. Обкатанная на формировании американской послевоенной «элиты» технология применяется и в восточной украинской колонии.

Пока мир борется с эпидемией, на правительственном сайте США совсем недавно уже размещена информация о конкурсе на получение грантов для украинских и американских организаций, работающих с молодежью. Предполагается, что эти грантоеды при умелом использовании предложенной кураторами технологии, сумеют окончательно разорвать культурные и исторические связи с Россией.

Приоритетное направление – неподконтрольная Украине часть Донбасса. Сейчас прорабатываются варианты внедрения американской программы на ДНР и ЛНР. Телеканал «Дом», несколько новых мощных американских передатчиков в качестве помощи, программы дистанционного влияния через развлекательный и обучающий контент. Информационная война за души детей продолжается.

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