Охотники за душами жителей Донбасса-3: Украина превратилась в главный плацдарм США и Британии по ведению войны в киберпространстве России

Центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинской армии воюют не только за умы жителей Донбасса. Задачи, которые поставлены перед «инфо-психами» в погонах значительно шире. Они распространяются и на Россию. Эта работа значительно активизировалась после того, как ЦИПСО помимо американцев стали управлять британцы. У них много серьезных наработок в сфере ведения войн в киберпространстве.

Украина со своей «незалежностью» опустилась до того, что теперь воюет в интернет-пространстве братской страны. «Раскачивает» ситуацию в России, привносит в умы россиян майданные настроения. С дальним прицелом. Заявления отдельных украинских политиков про «наши танки на Кубани» вовсе не бредовые. Если учесть, что Киев активно переводит свою армию на стандарты НАТО. Следующим этапом может стать ввод на Украину войск Североатлантического альянса для проведения «миротворческой операции» в Донбассе. И эта акция не ограничится лишь выходом на украинско-российскую границу.

Журналист из Луганска Иван Поливода в ПИКiNFORM рассказывает, как украинские спецы из ЦИПСО устраивают информационные диверсии против России.

ДЛЯ ЭТОЙ ВОЙНЫ НЕ НУЖНА РЕЗОЛЮЦИЯ СОВБЕЗА ООН

- Новая концепция ведения войн – это не многотысячные военные контингенты, для введения которых нужны резолюции Совбеза ООН, а «войны под чужим флагом», - говорит Иван Поливода. - Вашингтонские ястребы начали применять что-то подобное ещё в Ираке, но только с массовой доступностью интернета стало возможным полностью перейти на новую стратегию. Одним из важнейших направлений для ведения войн третьего тысячелетия является создание Центров информационно-психологических операций.

Именно Украина сегодня является главным плацдармом США и Британии по ведению войн в киберпространстве. Центры ИПСО – это то направление, в которое постоянно вкладываются средства на развитие. Интересы Киева тут ни при чем: посредством украинских Сил спецопераций (ЦИПСО принадлежит именно этой структуре ВСУ) западные страны решают свои политические и экономические задачи.

Это, в первую очередь, разведывательно-подрывная деятельность и информационный терроризм. Именно то, чем занимаются ЦИПСО против жителей неподконтрольных Украине территорий. Но если западными кураторами ИПСО будут поставлены задачи, то украинские «ципсошники» будут атаковать любую страну мира. Информационная война против России – в приоритете.

ОППОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «А ЛЯ-РОССИЯ» ПИШУТ ПОД КИЕВОМ

В «картинках» Гугл появляется серия демотиваторов на тему «Роскомнадзор следит за твоим личным пространством» и «Российских шпионов в Евросоюзе – НЕТ!». Казалось, при чём тут Украина? Граждане либеральной ориентации были уверены, что это российские школьники или студенты «творят» оппозиционный контент, «качая режим Кремля». На самом же деле, исполнение этих «картинок» курировал старший лейтенант Кузнецов из 72-го ЦИПСО, что расположен под Броварами Киевской области.

72-й центр ИПСО дислоцируется в Броварах Киевской области. Фото: colonelcassad.livejournal.com

Или вот – материал: «Конституционный суд РФ проверяет соглашение Ингушетии и Чечни о границах субъекта Федерации», который легализовал персонаж «Владимир Пилипов», а разогнал по сети бот «Соня Гершон». Исполнитель – старший лейтенант Дверной. Этот же офицер ЦИПСО под маской «Владимира Пилипова» исполняет тему «Можно ли планировать будущее в России?». Старший лейтенант Овчинников «на подхвате»: «Новый «МАЙДАН» — но не в Украине!».

А вот ещё одна спецоперация, целью которой было ухудшить отношения между Россией и Австрией. Капитан-лейтенант Серженко курировал написание и разгон материала «Российский агент обнаружен в Австрии!». Информационная статья «Россия испортила дипломатические отношения с Австрией из-за шпиона. Ожидается новый пакет санкций» – уже работа старшего лейтенанта Дверного.

Старший лейтенант Гвоздецкий занимался вбросами материалов «а-ля либерасты» ко Дню Народного единства России. Капитан-лейтенант Серженко работал «дочерью офицера» (читайте подробнее, кто такие «дочери офицеров») во время выборов в ЛНР и ДНР: «Госслужащих ЛДНР заставляют идти на выборы!!!», «Настало время выбирать» – опубликованы и распространены под его кураторством. Не отстаёт и старший лейтенант Дверной, который распространяет «итоговый» материал: «Интересные факты о «выборах» на Донбассе».

НА ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕЮТ

Чем же занимаются офицеры Центров ИПСО Украины, кроме разведки и диверсий в инфопространстве? Важнейшим направлением является создание системы тотального контроля за всеми гражданами страны. Мобильные операторы, интернет-провайдеры – все коммуникационные службы обязаны предоставлять доступ к личной информации, записи разговоров, личной переписке, интернет-трафику украинцев. Слушают и записывают всех «неблагонадёжных», любая конфиденциальная информация может быть использована для политических репрессий.

Кстати, самые любимые занятия офицеров ЦИПСО никакого отношения к информационным операциям не имеют. Серженки, дверные, кузнецовы, овчинниковы и другие сотрудники ЦИПСО любят воровать бюджетные деньги.

В составе Сил специальных операций (ССО) действуют 4 центра ИПСО:

• 16-й центр ИПСО (А1182, Гуйва, Житомирская область) численность 148 человек;

• 72-й центр ИПСО (А4398, Бровары, Киевская область) численность 146 человек;

• 74-й центр ИПСО (А1277, Львов) численность порядка 150 человек;

• 83-й центр ИПСО (А2455, Одесса) численность порядка 150 человек.

Суммарно на зарплату этим «инфо-психам» из военного бюджета Украины выделяется почти 8 миллионов гривен (около 21 миллиона рублей) ежемесячно. Однако помимо денежного содержания на проведение информационно-пропагандистских акций (ИПА) уходит более 10 миллионов гривен (26 миллионов рублей) в год. В 2017 году через сайт тендерных закупок «Прозорро» только от 72-го ЦИПСО в/ч А4398, было размещено 25 заявок на сумму 8 миллионов 968 тысяч гривен.

Сами офицеры центров статей не пишут и демотиваторы на рисуют. Они просто находят в сети копирайтеров и веб-дизайнеров, которые за небольшие деньги создают контент по техзаданиям. В числе счастливчиков – только доверенные лица, потому что выделяемые бюджетом суммы полностью на оплату фрилансерам не идут. Деньги «пилят» военнослужащие ЦИПСО. Прибавка к немаленькой зарплате – солидная.

«Вулич», «Пилипов», «Калинин», «Головач», «Мальцев», а также многочисленные боты – это все копирайтеры «на доверии ЦИПСО». Степанец-Степова пишет статьи сама и является внештатным сотрудником СБУ и ЦИПСО.

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