«Путь Визенталь»: Гибель 80-летней Марии Вольгиной из Голубовского на совести командира 93-й бригады ВСУ Дмитрия Брыжинского

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий заявил, что украинских военных корректно сравнивать с бешеными зверями. И объяснил почему.

ПОГРУЖЕНИЕ В АД

- Знаете, почему украинских военных корректно сравнивать с бешеными зверями? – сказал Виталий Киселев. - И у тех, и у других мозг поражен смертоносным вирусом, который погружает их сознание в ад. И тогда они начинают крушить, кусать, убивать всё и всех вокруг себя – приводят окружающий мир в соответствие с картинкой у себя в голове. Бесятся, одним словом.

Один из таких зверей – командир 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Брыжинский – отдал очередной приказ на обстрел территории ЛНР. А его подчиненные этот приказ выполнили. Как итог – убита 80-летняя жительница Голубовского Мария Вольгина. 120-миллиметровая мина угодила в крышу ее дома.

Это убийство произошло 1 апреля. А 19 января, на Крещение Господне, жителям соседнего поселка Донецкий пришлось искать защиту в храме от снарядов, которыми их обстреливала артиллерия 93-й бригады.

- Многие на улице стояли, а как начали сильно стрелять, все запрятались в церковь, - вспоминает жительница поселка Лидия Сапронова.

Другой житель Александр говорит, что украинские военные обстреливали целый час из крупнокалиберных орудий.

- Люди в храме падали на пол и прятались, где только можно, - рассказывает мужчина.

Полковник Дмитрий Брыжинский в недавнем прошлом – начальник штаба 58-й бригады. Ответственен также за систематические обстрелы Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой.

- Я понимаю, что нормальных людей в ВСУ почти не осталось: вирус украинского бешенства поразил там многих. И пытаться достучаться словом до Брыжинского – безнадежная затея. Радует одно: бешеные твари долго не живут. Их или пристреливают хозяева, или убивает вирус. Скорбеть не будем, - отметил ведущий передачи.

Кстати, 93-я бригада участвовала в боях за Донецкий аэропорт. Ее солдат с легкой руки украинских журналистов прозвали «киборгами». Действительно, только бессердечные машины могут хладнокровно расстреливать мирных людей. Или бешеные твари…

Позиции 93-й бригады находятся всего в двух километрах от домов жителей Голубовского и Донецкого. Фото: УНМ ЛНР

Тем временем, Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении командира 93-й бригады, по приказу которого 1 апреля был обстрелян поселок Голубовское, в результате которого погибла Вольгина Мария Андреевна, 1940 года рождения. В распоряжение следователей поступили материалы, доказывающие причастность Брыжинского Дмитрия Владимировича, 3 июня 1980 года рождения, к артиллерийскому обстрелу. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и статьи 440 УК ЛНР «Геноцид»).

В СТИЛЕ «БЕЛЫХ КАСОК»

- Вы наверняка слышали новость о том, что на КПП «Майорск» под Горловкой укропы развернули несколько расчетов химико-биологической защиты? – спросил Виталий Киселев. - Точно такие же палатки развернули в районе КПП «Станица Луганская». Задача этого «укрохимдыма» – создать у населения стойкую уверенность, что на территории республик Донбасса неблагополучная обстановка по новому вирусу.

Провокация Сил спецопераций ВСУ подготовлена в стиле проамериканских «Белых касок», которые делают постановки в Сирии. «Жителей ДНР и ЛНР» будут играть специально привлеченные сотрудники и гражданские лица. Ведь сейчас линию соприкосновения почти никто не пересекает из-за карантина.

Помогать украинским военным должны несколько съемочных групп киевских телеканалов. А общую координацию осуществляет представитель так называемого объединенного командного пункта ООС полковник Юрий Гуменный.

Тем временем, в подконтрольной Киеву Станице Луганской жители жалуются на беззаконие местных нацполицаев.

- Эти уроды превратили борьбу с вирусом в прибыльный бизнес. Официально ходят и разгоняют стихийные рынки, а фактически - собирают дань. Суточный тариф разный, в зависимости от патруля. Но доходит до двухсот гривен с уличного торговца и пятисот – с магазина. Вот такая вот эпидемия, - сообщил ведущий передачи «Путь Визенталь».

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