В стиле «Белых касок»: на украинском пункте пропуска под Горловкой готовятся к приему жителей ДНР, «зараженных коронавирусом»

2 Апр 2020 2020-04-02T17:31:52+03:00

На КПВВ бойцы роты химзащиты будут в спецкостюмах и противогазах проводить спецобработку людей и техники. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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Силы спецопераций ВСУ собираются устроить под Горловкой провокацию в стиле «Белых касок». И тема выбрана актуальная – якобы плохая эпидемиологическая обстановка и высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией среди жителей ДНР и ЛНР. Проведут эту информационно-психологическую операцию на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск».

Об этом Горячей линии правоохранительных органов ДНР стало известно из сообщения сотрудника погранслужбы Украины, родственники которого проживают на территории ДНР.

- На «Майорске» должны развернуть расчеты роты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) для спецобработки людей и техники, которые прибывают со стороны ДНР. Будут задействованы дымовые машины и авторазливочная станция. Бойцы роты РХБЗ будут в костюмах спецзащиты и противогазах. Пограничникам поставили задачу обеспечить места размещения спецтехники и содействовать организации процесса пропуска людей и техники, — рассказал пограничник.

«Жителей ДНР и ЛНР» будут играть сотрудники службы психологических операций и гражданские лица. Ведь сейчас линию соприкосновения почти никто не пересекает из-за карантина. Бедственное положение людей «из оккупированных территорий» зафиксируют привлеченные журналисты. Координацию действий подразделений ВСУ осуществляет полковник Юрий Гуменный.

На Горячей линии правоохранительных органов ДНР также сообщили, что полученная ими информация принята к сведению.

Спектакль, который готовят ВСУ, очень напоминает постановки «Белых касок» в Сирии. И цель понятна - на Украине хотят обвинить в распространении коронавируса в подконтрольном им Донбассе жителей республик. Хотя в ДНР и ЛНР эпидситуация намного благополучнее, чем на территории, которую захватили украинские войска в 2014 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU