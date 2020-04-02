Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 апреля 2020 года: двое заболевших, под наблюдением медиков 131 человек

Донецкая Народная Республика держалась до последнего. За счет перекрытия границы с Украиной, карантина во всех учебных заведениях и тщательного контроля всех, кто возвращается с турпоездок, об опасной напасти в ДНР знали в основном из средств массовой информации.

И вот - в Республике зарегистрировали два случая заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявили у жительницы ДНР и ее маленького сына.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МЕДИКОВ ПОЧТИ 10 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

Супруги с ребенком на своей машине приехали из Москвы 19 марта. Менее чем через неделю жительница почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Минздрава, с которой ей вызвали «скорую», и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной был кашель, насморк, температура 37,4 градуса, потеря обоняния, рвота.

Повышенную температуру и кашель врачи выявили и у ее сына. Сейчас они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении.

- Заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме, они получают все необходимое лечение, - сказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Остальные члены семьи - 9-летняя дочь жительницы и ее родители - тоже находятся под наблюдением врачей в инфекционном стационаре. Температура тела у всех нормальная. На здоровье не жалуются. Проведенные 1 апреля тесты на COVID-19 у всех отрицательные. Медики продолжают наблюдать за ними, поскольку первые симптомы опасной напасти могут появиться только на 14-й день.

Эпидемическая ситуация в ДНР остается контролируемой. Под наблюдением находятся 10 254 человека, в инфекционных стационарах - 131. У всех госпитализированных тесты показали отрицательный результат.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НАПАСТИ

При Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Специальные органы с этой целью функционируют при каждом министерстве. Оперативный штаб работает и в Министерстве здравоохранения. Там рассказали, что для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией надо соблюдать такие меры предосторожности:

- не используйте работу на удаленке, карантин как возможность отдохнуть с друзьями;

- избегайте контактов с люди, у которых симптомы пневмонии или ОРВИ;

- регулярно мойте руки водой с мылом, или обрабатывайте их спиртовыми антисептиками (салфетками);

- не трогайте лицо руками;

- регулярно обрабатывайте часто используемые поверхности дезинфицирующим средством; например кухонные и рабочие столы, телефоны, включатели, ручки дверей;

- если вам за 60 лет или если у вас есть хроническое заболевание сердца, сосудов, органов дыхания или диабет у вас ваше риск развития тяжелой болезни. Вы должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать общения с больными людьми и мест скопления людей;

- если у вас появляется отдышка, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- избегайте контактов с животными.

При обнаружении первых признаков коронавирусной инфекции как можно скорее обращайтесь к врачу или звоните по номерам «горячей линии»: (062) 303-27-72; (071) 099-72-77; 277.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР ввели жесткие меры за невыполнение правил карантина: что грозит нарушителям

Депутат Народного совета Республики Анастасия Селиванова рассказала, какие санкции будут применены (подробнее)