В ДНР ввели жесткие меры за невыполнение правил карантина: что грозит нарушителям

Сегодня в Донецкой Народной Республике ввели жесткие меры для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова

- Главная задача государства сейчас - сохранить жизнь и здоровье граждан. Я считаю эти жёсткие меры правильными и своевременными, - написала Селиванова на своей официальной странице в Инстаграм.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За нарушение правил карантина и отказа выполнять санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия вводится административная ответственность.

• граждане – от 30 до 60 тысяч рублей, повторно – от 60 до 300 тысяч рублей;

• должностные лица – от 40 до 80 тысяч рублей, повторно – от 80 до 300 тысяч рублей;

• ФЛП – от 80 до 100 тысяч рублей, повторно – от 100 до 300 тысяч рублей.

- В случае повторного нарушения штраф увеличивается, - отметила депутат.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил вводится уголовная ответственность, если нарушение повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

• штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей;

• штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до пяти лет;

• лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 1 года до 3 лет;

• принудительные работы на срок от 1 года до 3 лет;

• лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.

САМЫЕ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Депутат НС ДНР Анастасия Селиванова рассказывает, что если нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекло по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, то варианты наказания, следующие:

• штраф от 1 миллиона до 2 миллионов рублей;

• штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 4 лет до 5 лет;

• лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 лет до 5 лет;

• принудительные работы на срок от 3 лет до 5 лет;

• лишение свободы на срок от 3 лет до 5 лет.

- Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекло смерть двух или более лиц, то наказание может быть в виде принудительных работами на срок от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет, - говорит Селиванова.

Тем временем, министр здравоохранения ДНР Ольга Доглошапко заявила, что всем, кто прошел через карантин будут выплачены больничные.

Кроме этого, в Республике были введены дополнительные меры по предотвращению коронавирусной инфекции. В частности торговым центрам запретили оказывать развлекательные услуги, кафе и ресторанам сократили время работы в выходные дни до трех часов дня, спортивным клубам запретили проводить занятия в выходные дни. При этом продуктовые магазины и рынки, а также транспорт будут работать в штатном режиме. Об этом распорядился Глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.

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