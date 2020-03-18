Школы ДНР с 19 марта переходят на дистанционное обучение на неопределенный срок
В связи с режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19, школы Донецкой Народной Республики переходят на дистанционное обучение. Об этом говорится в опубликованном 18 марта приказе министерства образования и науки ДНР.
В документе говорится, что все общеобразовательные учреждения Республики с 19 марта до 21 марта будут на дистанционном обучении.
Далее, с 22 марта до 29 марта, как и планировалось раньше, пройдут каникулы.
И с 30 марта ученики вновь будут переведены на дистанционное обучение на неопределенный срок - до особого распоряжения министерства образования.
В то же время, в дошкольных учреждениях с 19 марта и до особого распоряжения ввели свободное посещение (по решению родителей).
Кроме этого в приказе министерства говорится об усилении санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. В учебных аудиториях, столовых, туалетах, общежитиях и других помещениях проведут дезинфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU