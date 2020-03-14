Денис Пушилин ввел в ДНР режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

С 14 марта в ДНР введен режим повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в указе №57 Главы ДНР Дениса Пушилина.

Министерству здравоохранения и Управлению Народной милиции ДНР предписывается обеспечить круглосуточное дежурство на госгранице и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления жителей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза.

Жителям, прибывшим в Республику из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, в случае появления респираторных симптомов необходимо вызвать врача на дом и соблюдать требования медиков по самоизоляции.

А приехавшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины обязаны обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия в ДНР. При данном режиме предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах.

Кроме того, запрещается въезд жителей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами с Украины и временно подконтрольной Киеву Донецкой области, если они не имеют регистрации в Республике.

До 10 апреля в ДНР запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий с численностью участников более тысячи человек. А в образовательных учреждениях всех форм собственности массовые мероприятия вовсе запрещены. В образовательных учреждениях также предписывается отстранять от работы и учебы участников образовательного процесса в случае повышения температуры тела с помещением в изолятор больницы для диагностирования.

На предприятиях и в организациях работодатели должны организовать контроль за температурой тела сотрудников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Также оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Подобные меры по предупреждению распространения коронавируса приняты сегодня и на территории ЛНР.

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