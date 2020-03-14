Коронавирус 2020: Украина не закроет пункты пропуска в Донбассе до решения по срокам верификации пенсионеров
Украинские бесы войны буйствовали в «черную пятницу» не только на передовой в Донбассе, но и в Киеве на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Обсуждался вопрос закрытия КПВВ вдоль всей линии соприкосновения.
В атаку пошел министр внутренних дел Арсен Аваков, «с потолка» заявивший, что в ДНР 12 больных коронавирусом. Был даже подготовлен проект решения Кабмина. Но более адекватные люди спросили в СНБО: а что делать с пенсионерами из ДНР и ЛНР, которые обязаны раз в два месяца проходить верификацию? Ведь иначе их лишат пенсий.
- У нас очень жаркие дискуссии происходили в отношении всех этих вещей, - признался потом секретарь СНБО Алексей Данилов.
СНБО пока не принял решение о закрытии (или большом ограничении в пересечении) КПВВ, но это лишь вопрос времени. Сейчас министерство по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» срочно готовит решение о том, что пенсионерам из ДНР и ЛНР временно не надо будет подтверждать свой статус переселенца.
- Мы в министерстве готовим изменения. Будет считаться, что наступил форс-мажор и будет отложено требование подтверждать регистрацию каждые 60 дней, — сообщил глава этого ведомства Алексей Резников.
Пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна, которая регулярно с мужем ездит в Мариуполь, рассказывает о небывалом ажиотаже на пунктах пропуска.
- Люди спешат пройти верификацию, даже досрочно. Обещаниям Киева никто не верит. Там чего-нибудь да учудят – лишь бы у нас пенсии отобрать, - говорит пожилая макеевчанка.
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ИСТОЧНИК KP.RU