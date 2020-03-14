2020-03-14T11:31:00+03:00
Политика

В «черную пятницу» украинские военные бесновались - выпустили по ДНР более 300 снарядов, мин и гранат

В итоге трое жителей ранены, повреждены восемь домов, линии электропередачи и Васильевская насосная станция
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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При обстрелах ВСУ применяли 122-миллиметровые гаубицы. Фото: Пресс-центр штаба ООСПри обстрелах ВСУ применяли 122-миллиметровые гаубицы. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Украинские военные как с цепи сорвались в «черную пятницу», на которую выпало 13-е число. Количество обстрелов просто зашкалило. 304 снаряда, мины и гранаты. Такое количество боеприпасов упало на жителей поселков и городов ДНР. Не считая крупнокалиберных и более мелких пуль. Это в три раза больше, чем в предыдущий день – 12 марта.

Под огнем извергов оказались горловские поселки Зайцево, шахт имени Гагарина и 6/7, донецкие поселки Жабичево, Старомихайловка, шахт «Октябрьская» и «Трудовская», а также «Вольво-Центр», терминал аэропорта. Обстреливались Васильевка, Каштановое, Еленовка и Петровское.

В Горловке ранены трое жителей, повреждены 8 домов, ЛЭП. Без света остались более тысячи горловчан.

Трижды был обстрелян район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода. Повреждения получили фасад и остекление здания. Лишь по счастливой случайности никто из работников не пострадал.

По данным представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) украинские военные при обстрелах применяли 122-миллиметровые пушки, минометы калибром 82 и 120 мм, орудия БМП, зенитные установки, гранатометы.

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Также повреждены три дома (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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