2020-03-14T08:23:57+03:00
Политика

В Горловке в результате обстрела ВСУ ранены трое жителей, среди них – ребенок

Также повреждены три дома.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные как с цепи сорвались, беспрерывно обстреливают Горловку. Фото Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные как с цепи сорвались, беспрерывно обстреливают Горловку. Фото Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня, 14 марта, примерно в час ночи начался мощный обстрел поселков Курганка и шахты Изотова в Никитовском районе Горловки. Он продолжался два часа. Позже стало известно, что получили ранения три мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В результате ночного обстрела Горловки был ранен 60-летний Михаил Баранец. У него осколочное непроникающее ранение лба, - рассказал Иван Приходько. - Осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава получила 61-летняя Валентина Баранец. У 13-летнего ученика 7-го класса 42-й школы Александра Никуленкова осколочное непроникающее ранение волосистой части головы.

Мэр Горловки отметил, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Также Приходько сообщил, что в результате обстрела в Никитовском районе обесточено 30 ТП, остановлена работа трех котельных. Получили повреждения три дома по улице Батюка, 32, 34, 36.

По информации управления Народной милиции ДНР Горловку обстреляли каратели из 58-й бригады ВСУ по приказу комбрига Кащенко. Было выпущено 10 снарядов из 122-миллиметровых гаубиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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