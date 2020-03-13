ВСУ стали манипулировать коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T12:04:12+03:00

Украинские СМИ теперь будут выполнять задания военных по ситуации с коронавирусрм. ФОТО: beztabu.net

В зону ООС теперь пускают только своих журналистов, чтобы освещать ситуацию с инфекцией в нужном русле

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Руководство операции объединенных сил (ООС) ограничило доступ (специальную аккредитацию) украинских СМИ в Донбассе на временно подконтрольной Киеву территории.

Причина - карантина из-за COVID-19 (коронавируса). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

- Командующим ООС Владимиром Кравченко согласованы списки аккредитованных журналистов шести украинских и зарубежных СМИ: «5 канал», «1+1», ictv, NewsOne, Associated Presss и Deutsche Welle для работы в зоне ООС, – заявили в ведомстве УНМ. – Остальным изданиям, которые подавали заявки на работу в зоне конфликта, отказано. Теперь журналистов станет будет проще контролировать. Кстати, в планах украинских пропагандистов организовать съемки сюжетов об отсутствии эпидемической опасности в зоне конфликта.

СМИ, которым разрешили работать в зоне ООС, давно известны, как лояльные к ВСУ. Их регулярно приглашают на линию разграничения, чтобы снимать постановочные сюжеты о якобы нарушениях Минских соглашений со стороны республик. Теперь у них появилось новое задание по коронавирусу.

Тем временем, по сообщению Минздрава Украины, 12 марта зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом – в Житомирской и Черновецкой областях. Одна из пациенток – пенсионерка из Житомирской области. А в Черновецкой области заразился мужчина. Его жена приехала из Италии.

По сообщению Минздрава ДНР, ситуация с коронавирусом находится полностью под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU