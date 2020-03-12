2020-03-12T21:34:08+03:00
Политика

23 солдата ВСУ эвакуировали с симптомами коронавируса

В Рубежном создают изолятор для больных «covid-19» киевских силовиков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Из зоны так называемой «операции объединенных сил» эвакуировали 23 военнослужащих вооруженных формирований Украины с подозрением на коронавирус (covid-19). Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По данным нашего источника в штабе карательной операции, наряду с эпидемией пневмонии в подразделениях вооруженных формирований Украины выявлены симптомы заболеваний коронавирусом. На данный момент 23 боевика эвакуированы из воинских частей с подозрением на инфекцию, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Тем временем, в Рубежном создают изолятор для больных «covid-19» солдат ВСУ.

- Кроме того, в целях предотвращения утечки информации штаб так называемой «ООС» направил в воинские части вооруженных формирований Украины распоряжение об ограничении работы в подразделениях СМИ и волонтерских организаций, - отметил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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