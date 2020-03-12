В находящихся в Донбассе подразделениях ВСУ бушуют туберкулез и пневмония

12 Март 2020 2020-03-12T10:59:38+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР

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В подразделениях вооруженных формирований Украины, которые находятся на линии соприкосновения в Донбассе фиксируется вспышка инфекционных заболеваний – туберкулезом и пневмонией. По данным разведки Донецкой Народной Республики – за последнее время число заболевших приблизилось к сотне.

- В 28-й бригаде ВСУ в феврале зафиксировано 67 таких случаев, в 10-й бригаде в марте — 28 случаев, - рассказывают в Управлении Народной милиции ДНР. - Военно-медицинские госпитали в подконтрольных Украине Мариуполе и Красноармейске уже переполнены военнослужащими, поэтому их распределяют по городским больницам.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что причинами для распространения в подразделениях ВСУ заболеваний стали некачественное продовольственное обеспечение, нечеловеческие условия на боевых позициях и отсутствие личной гигиены.

- Если бы не нынешнее повышенное внимание к инфекционным заболеваниям во всем мире, то и текущая ситуация осталась бы незамеченной, - отметили в НМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU