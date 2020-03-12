2020-03-12T10:59:38+03:00
Политика

В находящихся в Донбассе подразделениях ВСУ бушуют туберкулез и пневмония

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: assets.bwbx.ioФото: assets.bwbx.io
Изменить размер текста:

В подразделениях вооруженных формирований Украины, которые находятся на линии соприкосновения в Донбассе фиксируется вспышка инфекционных заболеваний – туберкулезом и пневмонией. По данным разведки Донецкой Народной Республики – за последнее время число заболевших приблизилось к сотне.

- В 28-й бригаде ВСУ в феврале зафиксировано 67 таких случаев, в 10-й бригаде в марте — 28 случаев, - рассказывают в Управлении Народной милиции ДНР. - Военно-медицинские госпитали в подконтрольных Украине Мариуполе и Красноармейске уже переполнены военнослужащими, поэтому их распределяют по городским больницам.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что причинами для распространения в подразделениях ВСУ заболеваний стали некачественное продовольственное обеспечение, нечеловеческие условия на боевых позициях и отсутствие личной гигиены.

- Если бы не нынешнее повышенное внимание к инфекционным заболеваниям во всем мире, то и текущая ситуация осталась бы незамеченной, - отметили в НМ ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пропускном пункте «Станица Луганская» в Донбассе будут измерять температуру

Власти ЛНР усиливают меры по недопущению распространения коронавируса в Республике (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горловке эпидемиологи продолжают наблюдать за туристкой из Китая, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус
Когда может состяться очередной обмен пленными в Республиках Донбасса
ВСУ обстреляли донецкое, горловское направления и район участка разведения в Петровском
В находящихся в Донбассе подразделениях ВСУ бушуют туберкулез и пневмония
Погода в Луганске на день: 12 марта будет сильный туман
Погода в Донецке на день: 12 марта будет пасмурным и дождливым
О новых участках разведения сил в Донбассе договориться в Минске не удалось
На пропускном пункте «Станица Луганская» в Донбассе будут измерять температуру
Авария в Ростовской области с участием дончан: Опубликован полный список погибших и пострадавших
В ДНР создали интерактивную карту мемориалов Донбасса, посвященные героям Великой Отечественной Войны
16-летний школьник за рулем «Жигули» сбил 13-летнюю девочку
Морозова: ДНР подтвердила Украине данные по 15 удерживаемым лицам
Связь мобильного оператора «Лугаком» полностью восстановлена
Клуб «Левша» открыл в Луганске мини-Эрмитаж
Украина вводит общенациональный карантин: Большая часть пропускных пунктов будет закрыта
В Макеевке пройдут соревнования по кольцевой автогонке
Десантники ВСУ отобрали у жителя Счастья «Газель» и деньги
Глава ДНР издал два важных указа, касающихся материнства и безработицы
В ДНР отреагировали на заявление Зеленского о возможном выходе Украины из «Минска»
Жители ДНР попали в жуткую аварию в Ростовской области
Профильные подгруппы на Минской площадке приступили к переговорам по Донбассу
Сергей Сивохо стал первым украинским политиком, который признал, что в Донбассе идет гражданская война
В ДНР создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
В ДНР за сбор и продажу первоцветов будут штрафовать
Три человека пропали на украинских блокпостах с подозрением на коронаврус
Пострадавшие от войны жители ДНР получили двойные гуманитарные наборы
Украинские военные в ЛНР за сутки четыре раза нарушили «перемирие»
ВСУ ведут обстрел: В Горловке прямое попадание в жилой дом
Погода в Луганске на день: 11 марта будет слабый дождь