2020-03-11T21:32:54+03:00
Политика

На пункте пропуска «Станица Луганская» будут измерять температуру

Власти ЛНР усиливают меры по недопущению распространения коронавируса в Республике
Екатерина Сорока
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При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Фото: ok.ru/townstakhanovПри прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Фото: ok.ru/townstakhanov
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Власти ЛНР усиливают меры по недопущению распространения короновирусной инфекции COVID-19 в Республике. Теперь на КПП в Станице Луганской всем будут проводить температурный скрининг или, как говорят в народе, будут измерять температуру. Избежать этой процедуры не удастся. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы Республики обмену военнопленных Ольга Кобцева.

— В ближайшее время на нашем пункте пропуска "Станица Луганская" также будут проводиться вот такие термометрические мероприятия. Все для этого у нас уже подготовлено, там (на пункте пропуска) дежурят наши медики, там у нас постоянно дежурит скорая помощь, — рассказала представитель.

Добавим, что дополнительные меры предосторожности в ЛНР небезосновательны. В России и Украине уже зафиксированы единичные случаи заражения COVID-19. А в ДНР по той же причине на днях была госпитализирована туристка из Китая (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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