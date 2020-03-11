На пункте пропуска «Станица Луганская» будут измерять температуру
Власти ЛНР усиливают меры по недопущению распространения короновирусной инфекции COVID-19 в Республике. Теперь на КПП в Станице Луганской всем будут проводить температурный скрининг или, как говорят в народе, будут измерять температуру. Избежать этой процедуры не удастся. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы Республики обмену военнопленных Ольга Кобцева.
— В ближайшее время на нашем пункте пропуска "Станица Луганская" также будут проводиться вот такие термометрические мероприятия. Все для этого у нас уже подготовлено, там (на пункте пропуска) дежурят наши медики, там у нас постоянно дежурит скорая помощь, — рассказала представитель.
Добавим, что дополнительные меры предосторожности в ЛНР небезосновательны. В России и Украине уже зафиксированы единичные случаи заражения COVID-19. А в ДНР по той же причине на днях была госпитализирована туристка из Китая (подробнее)
Читайте также:
Украина вводит общенациональный карантин: Большая часть пропускных пунктов будет закрыта
Судьба пропускных пунктов между Украиной и Донбассом пока неизвестна (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»