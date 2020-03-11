2020-03-11T17:46:06+03:00
Политика

Украина вводит общенациональный карантин: Большая часть пропускных пунктов будет закрыта

Судьба пропускных пунктов между Украиной и Донбассом пока неизвестна
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Коронавирусная истерия докатилась и до Украины.Коронавирусная истерия докатилась и до Украины.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Тысячи дончан ежедневно пересекают границу с Украиной. Причин этому немало, среди них главные – это оставшиеся там родственники и возможность получить свои кровно-заработанные пенсии. Если раньше такие пересечения сопровождались массой препятствий, то теперь они и подавно будут под большим вопросом.

- С 11 марта на Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Это значит, что с завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, - сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Facebook.

Соответствующее решение было принято на закрытом заседании Правительства по вопросу распространение коронавируса.

Помимо прочего, карантин предусматривает такие меры предосторожности, как закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Но самое главное, что карантин предусматривает закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов. Из 219 - останутся всего 49. Пока остается открытым вопрос о том, как это отразится на контрольно-пропускных пунктах между Украиной и Республиками Донбасса. Сейчас они работают в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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