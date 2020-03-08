В Донецке появятся тест–системы для обнаружения нового коронавируса

Республике помогает отсутствие аэропорта и минимум железнодорожного транспорта. Готовы ли медики к борьбе с коронавирусом? Будут ли представители Республики мерить температуру на контрольно–пропускных пунктах с Украиной? Есть ли в Республике тест–системы на определение коронавируса? Каковы шансы дончан заразится нетипичной пневмонией? В случае появления вируса – есть ли отделения для лечения и карантина? Эти и многое другое о коронавирусе «Комсомолке» рассказал Клишкан Дмитрий Георгиевич – директор департамента государственной санитарно–эпидемиологической службы министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

В Донецке появятся тест–системы для обнаружения нового коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

– Дмитрий Георгиевич, недавно Украина, опасаясь коронавируса, ввела обязательное измерение температуры на контрольно–пропускных пунктах. Планируется ли нечто подобное с нашей стороны?

– В соответствии с международными медико–санитарными правилами, которые утверждены и действуют с 2005 года, специализированные санитарно–эпидемиологические пункты устанавливаются в международных пунктах пропуска через государственную границу. Пункты пропуска между Республикой и Украиной являются временными, и на сегодня не являются международными. Поэтому в соответствии с решением государственной противоэпидемиологической комиссии от февраля 2020 года на каждом пункте пропуска на границе с Украиной министерством по чрезвычайным ситуациям организованы пункты медицинской помощи. В том числе, если на границе выявят человека с острыми признаками заболевания, в этих пунктах ему проведут термометрию, консультацию и определят дальнейший маршрут – отправят либо домой, либо в больницу. В настоящий момент это сделано и это функционирует. Вводить тотальный термоконтроль – таких рекомендации Всемирная организация здравоохранения в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом не предусматривает.

В Донецке появятся тест–системы для обнаружения нового коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Имеются ли у нас в Донецке необходимые тест–системы для определения коронавируса?

– В настоящий момент диагностика нового коронавируса в Республике не проводится. По причине отсутствия тест–систем. Но тест–системы у нас будут в понедельник. В настоящий момент подготовлена лабораторная база, методическая документация, мы сможем обследовать людей.

– Если вдруг, не дай бог, какая–то из тест–систем покажет заболевшего коронавирусом – у нас есть условия для лечения и карантина?

– Карантин вводится для людей, которые контактировали с заболевшими, или эвакуированы с места возможного заражения. Во–первых, приказом министерства здравоохранения определены госпитальные базы и маршруты движения пациентов в случае выявления лиц с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Маршруты движения пациентов согласованы с медициной катастроф и скорой медицинской помощью. Во–вторых, утверждены инструкции по дезинфекции. Даны рекомендации как при возникновении таких ситуаций вести себя медицинскому персоналу. В соответствии с международными требованиями медико–санитарных правил при выявлении случая коронавируса любое государство должно информировать регионального представителя Всемирной организации здравоохранения о регистрации данного случая. У нас определена госпитальная база. В лечебные учреждения направлены рекомендации по мерам индивидуальной защиты персонала и по лечению.

– Какая из больниц Донецка подготовлена для этих целей?

– Их несколько, а конкретней – шесть. В Донецке, Горловке и еще в нескольких больницах. Отдельно определены отделения для взрослых, для детей и для беременных.

– Как определить подозрительный случай? При коронавирусе симптомы обычной простуды? Особо мнительные сразу побегут на эти пункты, чтобы убедиться, что у них обычный кашель, а не коронавирус.

– Что такое «подозрительный случай»? Это если человек имеет явные признаки и симптомы – сухой кашель, повышенная температура, отдышка, головная боль, миалгия – боль в мышцах, или, как говорят в народе – «тело ломит». Плюс если при опросе этот человек говорит, что он в течение четырнадцати последних дней выезжал в Китай, Италию, Иран, Саудовскую Аравию, Японию или Южную Корею. Тогда такой человек находится под подозрением. Если у человека есть все вышеперечисленные симптомы, но он не выезжал за пределы Республики, то шансов подхватить коронавирус у него просто нет.

– Если все–таки такой подозрительный найдется?

– Если такой больной будет обнаружен, то в санитарно–эпидемиологическое учреждение подается экстренное извещение и больной с ближайшим окружением госпитализируется. А санитарно–эпидемиологическое учреждение начинает расследование – то есть, выявляет контакты. Контакты бывают близкие и дальние. То есть, если заболевает ваш муж–жена – это близкий контакт, если заболел, например, сосед по подъезду, то это дальний контакт. От которого, теоретически можно заразиться, а практически такой возможности нет. Почему? Потому что Всемирная организация здоровья говорит об одном метре здоровья, одном метре личного пространства. Все, что связано с расстоянием больше одного метра – не требует специальных методов защиты. Если это медицинский персонал, который лечит больного, ему нужны дополнительные средства защиты – очки, маска, перчатки. И медработник также берется под наблюдение и наблюдается четырнадцать дней.

В настоящий момент мы имеем данные обо всех лицах, прибывших из Китая. Все граждане, прибывшие из Китая через Российскую Федерацию были взяты на контроль, они были обследованы на территории России. Они достойно это выдержали и уже все наши граждане, прибывшие недавно из Китая, прошли карантин, за исключением одного человека, который пока еще находится под наблюдением.

– Программа по воссоединению народа Донбасса, куда входит и медицинское обслуживание... Если кто–то из подконтрольных Украине городов Донбасса в случае выявления у него коронавируса захочет пройти лечение здесь, его примут?

– Коронавирус – это инфекционное заболевание, которое попадает под классификацию особо опасных заболеваний. Пересечение пунктов пропуска государственной границы человеку, которому установили такое заболевание невозможно, по установленным медико–санитарным правилам. Он должен лечиться там, где ему поставлен этот диагноз. То есть, если гражданину Донецкой Народной Республики такой диагноз поставят в Украине, его обязана лечить Украина. Если он приезжает к нам, лечить его будем мы. Он будет выписан, после того как его признают выздоровевшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкие туристы сидеть дома из–за коронавируса не собираются

В столице Донецкой Народной Республики рассказали, как можно путешествовать безопасно для здоровья (подробнее)