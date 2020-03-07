2020-03-07T20:57:10+03:00
Общество

Донецкие туристы сидеть дома из–за коронавируса не собираются

В столице ДНР рассказали, как можно путешествовать безопасно для здоровья
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Туризм из - за пандемии по поводу вируса терпит убытки. ФОТО: ВКонтактеТуризм из - за пандемии по поводу вируса терпит убытки. ФОТО: ВКонтакте
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Туристическая отрасль терпит убытки – закрыты многие города Европы, Израиль. Угроза коронавируса сеет панику среди тех, кто привык тратить свободное время и деньги на то, чтобы посмотреть мир. Страны, куда пришел коварный вирус, уже закрыты для туристов. Открыта Турция, Канары, но ситуация меняется ежеминутно в зависимости от потенциально зараженных вирусом..

Но коронавирус – не повод для замораживания туристической отрасли. Об этом заявила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций СЭС Анжела Бабуркина на совещании в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

- Путешествовать можно. Нужно только придерживаться соблюдения всех ограничений, которые приняты в том, или ином городе и правил личной гигиены, - сказала эпидемиолог.

Основные меры предосторожности во не так уж и сложны. Их нужно применять не только во время путешествий, а и каждый день: : чаще мыть руки с мылом, можно пользоваться дезинфицирующими средствами, поддерживать дистанцию не менее 1 метра от любого человека с явной простудой, не трогать руками глаза, нос, рот, избегать мест большого скопления людей и мероприятий в закрытом пространстве. Дверные ручки лучше трогать, приложив к руке салфетку, протирать дезсредством телефоны, планшеты.

- У нас было мало случаев ануляции туров, - сказали «КП» в одной донецкой фирме менеджер Александр. – Но шумиха в прессе по поводу вируса, думаю, избыточна. Кто хочет ехать – тот поедет! Сейчас популярны туры в Краснодарский край (Сочи), Кавказ (Пятигорск, Кисловодск), Кипр, Греция, Испания. Донецкие туристы настолько скучают за путешествиями, что не отказываются от заказанных туров. Разговаривал с коллегами. Туристы из Донецка на 95% выкупили туры, а в других агенствах – до 50% отказов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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