Дошел ли коронавирус до Донбасса: сегодня станут известны результаты анализов у жительницы подконтрольного Киеву Краматорска

6 Март 2020 2020-03-06T12:47:30+03:00

Женщина вернулась из Таиланда и была госпитализирована в одну из больниц Константиновки

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Власти подконтрольной Киеву Донецкой области сейчас пытаются успокоить население. А беспокойство вызвала информация о том, что у жительницы Краматорска есть подозрение на заболевание коронавирусом. Она недавно вернулась из Таиланда и была госпитализирована в одну из больниц Константиновки с симптомами ОРВИ.

- В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в Киев, – сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Известно, женщина прилетела из Таиланда, где была на отдыхе. Медики отмечают, что у больной – на 90% обычная «респираторка» и она уже пошла на поправку. Однако врачи приняли решение перестраховаться и отправить краматорчанку в специализированное учреждение - Константиновскую инфекционную больницу.

В Донецкой области нет лаборатории, где могут определить опасное заболевание. Поэтому все анализы отправляют в Киев. В ДонОГА отметили, что ориентировочное время проведения исследования – 6 марта.

Так что пока нет оснований для паники.

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ИСТОЧНИК KP.RU