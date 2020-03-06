2020-03-06T12:47:30+03:00
Политика

Дошел ли коронавирус до Донбасса: сегодня станут известны результаты анализов у жительницы подконтрольного Киеву Краматорска

Женщина вернулась из Таиланда и была госпитализирована в одну из больниц Константиновки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Биологический материал заболевшей краматорчанки направлен в Киев для анализов. Фото: МОЗ УкраиныБиологический материал заболевшей краматорчанки направлен в Киев для анализов. Фото: МОЗ Украины
Изменить размер текста:

Власти подконтрольной Киеву Донецкой области сейчас пытаются успокоить население. А беспокойство вызвала информация о том, что у жительницы Краматорска есть подозрение на заболевание коронавирусом. Она недавно вернулась из Таиланда и была госпитализирована в одну из больниц Константиновки с симптомами ОРВИ.

- В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в Киев, – сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Известно, женщина прилетела из Таиланда, где была на отдыхе. Медики отмечают, что у больной – на 90% обычная «респираторка» и она уже пошла на поправку. Однако врачи приняли решение перестраховаться и отправить краматорчанку в специализированное учреждение - Константиновскую инфекционную больницу.

В Донецкой области нет лаборатории, где могут определить опасное заболевание. Поэтому все анализы отправляют в Киев. В ДонОГА отметили, что ориентировочное время проведения исследования – 6 марта.

Так что пока нет оснований для паники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В подконтрольной Киеву Донецкой области не могут сами выявить коронавирус

В регионе отсутствует лаборатория (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Шахтерске и Снежном уже в этом году питьевая вода будет подаваться круглые сутки
Ветераны Великой Отечественной войны получат к празднику продуктовые наборы
Разрушенный мемориальный комплекс на Саур-Могиле пока восстанавливать не будут
Дошел ли коронавирус до Донбасса: сегодня станут известны результаты анализов у жительницы подконтрольного Киеву Краматорска
«Это срыв мирного урегулирования!» ВСУ заняли позиции вблизи Петровского, где были отведены войска
«Дарите женщинам цветы!» В Луганске молодежь устроила флешмоб к 8 Марта
На окраине Горловки в результате обстрела ВСУ повреждены 4 жилых дома
В Донецке спасатели сняли 51-летнюю женщину с противопожарной лестницы на седьмом этаже
Погода на день в Луганске: 6 марта будет солнечным и теплым - до 17 градусов
Погода на день в Донецке: 6 марта будет до +14 градусов и холодный ветер
Питьевая вода в Донецке станет качественней
На момент обстрела автобуса в Докучаевске в бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине