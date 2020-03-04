В подконтрольной Киеву Донецкой области не могут самостоятельно выявить у людей коронавирус

4 Март 2020 2020-03-04T09:46:26+03:00

На украинских КПП в Донбассе пограничники только для прессы изображают проверку температуры у дончан. Фото: ГПСУ

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Выяснилось, что в подконтрольной Киеву Донецкой области не готовы достойно встретить коронавирус. В регионе отсутствует лаборатория по выявлению опасной инфекции. В этом признался исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник.

По его данным, в области была только одна лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она - в неподконтрольном Украине Донецке. А властям Донецкой области нужен миллион гривен (2 млн 600 тысяч рублей) для дозакупки нужного оборудования. А пока все пробы с подозрением на коронавирус отправляются в лабораторию в Киев.

Тем, временм, экспресс-тесты для выявления коронавируса обещают привезти в незалежную только на этой неделе. Но и после быстрого теста анализы требуют дальнейшего подтверждения в лаборатории.

Поэтому украинские пограничники на пунктах пропуска не проверяют температуру у въезжающих из ДНР жителей. Или изображают процедуру для начальства и прессы. Ведь не понятно, что дальше делать с людьми, у которых будет повышенная температура.

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ИСТОЧНИК KP.RU