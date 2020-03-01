Куда с украинских пунктов пропуска увезут жителей ДНР, у которых обнаружат повышенную температуру

1 Март 2020 2020-03-01T13:55:36+03:00

На украинских КПВВ проверки температуры у жителей ДНР делают только для отчета перед начальством. Фото: ГПСУ

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На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе продолжают проверять температуру у всех жителей ДНР и ЛНР, которые едут в незалежную. Так власти Украины страхуются от проникновения коронавируса на их территорию. В Госпогранслужбе Украины предупредили, что дончане с повышенной температурой будут направляться в учреждения здравоохранения.

Возникает вопрос, в какие больницы повезут этих людей? Губернатор подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в регионе больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, врачи обучены необходимому алгоритму действий. И даже есть специальные места, где люди будут находиться во время карантина. Это Мирноградская (бывшая Димитровская) инфекционная больница, Константиновская инфекционная больница, Мариупольская городская больница № 4 и Мариупольская больница скорой помощи.

Такие тест-системы используют для определения заболевания коронавирусом COVID-19. Фото: Facebook/ЦОЗ

Для жителей ДНР путешествие в любую из украинских больниц чревато потерей времени и денег. Также неизвестно, на какой период задержат дончан. А ведь многие пенсионеры едут на Украину всего лишь на денек – пройти идентификацию и получить в банке деньги.

Дончанка Елена Павлова 29 февраля ездила в подконтрольную Киеву Волноваху, чтобы получить украинскую пенсию.

- Очень переживала по поводу проверки. А вдруг прицепятся ко мне? Но на украинском КПП «Новотроицкое» никого из едущих со стороны Донецка не проверяли. Может, они выборочно это делают, для отчета перед начальством. Все обрадовались – пункт пропуска прошли без задержек, - поделилась Елена с «Комсомолкой».

Кстати, в республиках Донбасса случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы. Это признают власти незалежной. В частности, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Может поэтому украинские пограничники не утруждают себя проверками.

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ИСТОЧНИК KP.RU