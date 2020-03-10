Туристка из Китая госпитализирована в ДНР с подозрением на коронавирус

9 марта в Донецкой Народной Республике госпитализирована женщина, прибывшая из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания COVID-19 (коронавируса). Тест был отрицательный.

При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Этот случай определен инфекционистами как подозрительный на коронавирус.

Сейчас она находится в инфекционном отделении Горловки.

- За пациенткой будут наблюдать 14 дней, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. - На утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается.

За всеми лицами, контактировавшими с пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

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