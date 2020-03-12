Будут ли работать пропускные пункты в Донбассе в связи с введенным в Украине карантином из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T22:46:44+03:00

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На Украине из-за распространения в мире коронавируса введен карантин. Соответственно меры применятся и на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Возникает вопрос – будут ли работать контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения?

Начальник погранотряда незалежной Анатолий Федорчук заявил, что введенные меры предосторожности – не повлияют на работу КПВВ.

- Все контрольные пункты въезда и выезда будут работать в штатном режиме. На четырех КПВВ дежурят общественные организации, которые предоставляют медицинскую помощь, а также реанимационные автомобили с медработниками, - сказал он.

На пропускных пунктах у пересекающих линию разграничения проверяют температуру. Уже, по словам Федорчука, обследовано больше 200 тысяч человек.

Стоит отметить, что у троих жителей Донбасса была зафиксирована повышенная температура – их увезли в неизвестном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU