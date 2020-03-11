Три человека пропали на украинских блокпостах с подозрением на коронаврус

11 Март 2020 2020-03-11T10:45:00+03:00

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Истерия по поводу коронавируса сотрясает и незалежную. На днях ввели термоконтроль – измеряют температуру у «пенсионных туристов» и всех, кто следуют на Украину.

- Они объясняют это заботой о гражданах, а ввели такое правило в штабе ООС, - рассказали в НМ ДНР. – Уже три человека задержаны с якобы повышенной температурой, где они сейчас – не известно. Возможно, так пополняют фонд на обмен пленными.

Как стало известно «КП», все трое задержанных – мужчины среднего возраста.

Пенсионеры, которых украинская сторона всячески пытается лишить выплат, уже выработали свой рецепт пересечения блокпоста.

- Посоветовала врач выпить жаропонижающее на ночь, и рано утром, - рассказывает военный пенсионер Станислав Русанов. – Ехали машиной, в салоне было так жарко, что думал – точно «термоконтроль» не пройду. Тут главное – не нервничать, а то поднимется до 37, 5 легко!

Тем временем, туристка из Китая, жительница ДНР, попала в инфекционный блок с температурой 37, 2. По сообщению минздрава ДНР – следят не только за ней, но и за теми, кто контактировал с этой женщиной.

На Украине - один случай подтвержден лабораторно - в Черновцах.

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ИСТОЧНИК KP.RU