Три человека пропали на украинских блокпостах с подозрением на коронаврус
Истерия по поводу коронавируса сотрясает и незалежную. На днях ввели термоконтроль – измеряют температуру у «пенсионных туристов» и всех, кто следуют на Украину.
- Они объясняют это заботой о гражданах, а ввели такое правило в штабе ООС, - рассказали в НМ ДНР. – Уже три человека задержаны с якобы повышенной температурой, где они сейчас – не известно. Возможно, так пополняют фонд на обмен пленными.
Как стало известно «КП», все трое задержанных – мужчины среднего возраста.
Пенсионеры, которых украинская сторона всячески пытается лишить выплат, уже выработали свой рецепт пересечения блокпоста.
- Посоветовала врач выпить жаропонижающее на ночь, и рано утром, - рассказывает военный пенсионер Станислав Русанов. – Ехали машиной, в салоне было так жарко, что думал – точно «термоконтроль» не пройду. Тут главное – не нервничать, а то поднимется до 37, 5 легко!
Тем временем, туристка из Китая, жительница ДНР, попала в инфекционный блок с температурой 37, 2. По сообщению минздрава ДНР – следят не только за ней, но и за теми, кто контактировал с этой женщиной.
На Украине - один случай подтвержден лабораторно - в Черновцах.
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ИСТОЧНИК KP.RU