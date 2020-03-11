2020-03-11T19:48:07+03:00
Политика

Козни коронавируса: Авакова не пустят в Италию для защиты карателя Маркива, осужденного за убийство журналистов в Донбассе

Рассмотрение апелляции в суде Милана фактически заблокировано из-за карантина
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Прошлым летом в Италии Арсен Аваков (справа) попозировал рядом с подчиненным карателем Виталием Маркивом. Фото: Фейсбук/Арсен АваковПрошлым летом в Италии Арсен Аваков (справа) попозировал рядом с подчиненным карателем Виталием Маркивом. Фото: Фейсбук/Арсен Аваков
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Из-за коронавируса Киев не сможет прислать в Милан группу поддержки карателя Виталия Маркива на заседание Апелляционного суда округа Ломбардия. И у министра внутренних дел Арсена Авакова не получится попиариться в суде во главе делегации, как это было в июле прошлого года. Тогда суд присяжных итальянского города Павия признал бывшего старшего сержанта карательного батальона Нацгвардии Украины Виталия Маркива виновным в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского журналиста Андрея Миронова в мае 2014 года в Славянске. И приговорил к 24 годам заключения.

Ломбардия стала первым регионом в Италии, которую закрыли на карантин из-за коронавируса. Более того, власти запретили родственникам и друзьям посещать заключенных в тюрьмах. Там вспыхнули кровавые бунты. Заключенные требуют амнистии и роспуска по домам. Но даже если в Италии решатся на такой шаг, то Маркив все равно останется в тюрьме. Он сейчас находится в столице Ломбардии Милане - в колонии «Опера» для особо опасных преступников. Они амнистии не подлежат.

Адвокаты Маркива в шоке - правительство Италии постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта. И этот срок, скорее всего, будет продлен. Одна из адвокатов Донателла Рапетти предполагает, что рассмотрение апелляции может состояться в июне. Если отменят карантин. Суд невозможно провести даже в закрытом режиме.

- На апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому из-за ограничительных мер процесс заблокирован, – сообщила Рапетти.

В этой ситуации значительно снизится эффект от мощной кампании давления на власти Италии, которую провел Киев. Верховная рада 17 января обратилась к президенту и парламенту Италии с настойчивой просьбой обеспечить беспристрастность и прозрачность рассмотрения апелляции Маркива. А уже 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Рим просил за карателя премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

- Мы должны забрать парня, – «дипломатично» заявил Зеленский.

Владимир Зеленский надеется, что Джузеппе Конте (справа) его поддержит. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский надеется, что Джузеппе Конте (справа) его поддержит. Фото: president.gov.ua

Впрочем, у защитников Маркива есть еще один серьезный инструмент воздействия на суд в целом и на присяжных - в частности. И никакой коронавирус помешать ему не может. Скоро в Италии выйдет документальный фильм «Не в том месте, не в то время» (The Wrong Place). Его уже презентовали в середине февраля в стенах парламента Италии.

Это совместная работа трех итальянских журналистов и украинской журналистки о гибели в Славянске Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Фильм представлен как независимое расследование. А фактически он оправдывает Маркива и украинских минометчиков, которые в тот день обстреливали город. Мол, они не могли видеть, в кого стреляли.

Действительно, украинские каратели стреляли тогда и стреляют сейчас в Донбассе по всему живому, что «шевелится». Будь это защитник ДНР с автоматом или молодая мама с ребенком в руках. Или иностранный журналист с фотоаппаратом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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