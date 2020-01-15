Командир ополчения в Донбассе Виталий Киселев – «Комсомолке»: На украинском нацисте Маркиве больше преступлений, чем убийство итальянского журналиста Роккелли

В деле экс-бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, похоже, рано ставить точку. Весной в итальянском суде будет рассматриваться апелляция. К этому времени должен выйти фильм, который сейчас снимают в Донбассе – на месте трагических событий 24 мая 2014 года в Славянске, где от взрыва мины погибли журналисты Андреа Роккелли и Андрей Миронов. Авторы не скрывают, что сомневаются в виновности украинского националиста Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы за убийство соотечественника.

Соавтором фильма - вместе с тремя итальянскими коллегами - является известная украинская журналистка Ольга Токарюк. Она считает, что в деле Маркива есть много вещей, которые «не сходятся». А суд вообще при вынесении приговора руководствовался «материалами российской пропаганды». Токарюк утверждает, что съемочной группой получены свидетельства, которые раньше нигде не фигурировали. Журналисты общаются не только с жителями города, но и с военными, экспертами-баллистами.

Ольга признает, что окончательное решение будет принимать апелляционный суд. Но надеется, что свидетельства, которые будут показаны в фильме, смогут пролить свет на события того дня.

БАНДЫ КАРАТЕЛЕЙ ОТПРАВИЛИ НЕ В ТЮРЬМУ, А В НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ

Эта история, в которой один итальянец убил другого, началась в конце 2013 года. Именно тогда уроженец Тернопольской области и гражданин Италии Виталий Маркив приехал в Киев для участия в «Евромайдане». После государственного переворота в феврале 2014-го Маркив не вернулся к родителям, обосновавшимся в Италии. Он пошел путем тысяч майдановцев, которые влились в так называемые добровольческие батальоны. Они двинулись в Донбасс, чтобы там силой оружия наводить свои порядки. Фактически это были незаконные вооруженные формирования, которые подлежали расформированию, а их члены – наказанию по суду. За убийства и насилие над мирными гражданами Украины - жителями Донбасса. Но под свою опеку добробаты взял глава МВД Арсен Аваков. Тот, который должен был арестовать карателей. Министр сделал эти банды «легитимными», введя в состав подчиненной ему Национальной гвардии.

Именно Аваков в мае прошлого года привез в итальянский суд экс-главу Нацгвардии Николая Балана, который дал показания по делу своего бывшего подчиненного Виталия Маркива. Балан утверждал, что в батальоне, где служил обвиняемый, на тот момент не было минометов, от огня которых погибли Андреа Роккелли и Андрей Миронов.

Журналисты Андрей Миронов (слева) и Андреа Роккелли погибли 24 мая 2014 года во время минометного обстрела. Фото: novayagazeta.ru

ДОБРОБАТОВЦЫ МАРКИВ И САВЧЕНКО ИСПОЛНИЛИ РОЛЬ НАВОДЧИКОВ ДЛЯ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ

Известно, что 1-й батальон Нацгвардии имени генерала Кульчицкого находился в районе горы Карачун на южной окраине Славянска. Оттуда простреливался весь город. Старший сержант Виталий Маркив был заместителем командира 2-го взвода 2-й роты. По версии обвинения, Маркив передал подразделению украинской армии информацию об обнаруженных им во время наблюдения журналистах. Те находились в полутора километрах от горы – возле железнодорожного переезда и керамического завода.

В тот момент на горе Карачун также стояли подразделения 95-й аэромобильной бригады, имевшей тяжелое вооружение. И они могли открыть огонь по наводке добробатовца. Если всесильный глава МВД Аваков так уж уверен в невиновности Маркива, то мог бы привезти в Италию того десантника, который стрелял из миномета по журналистам – в наручниках.

Кстати, в схожей ситуации исполнила роль наводчицы Надежда Савченко из другого добровольческого батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация). 17 июня 2014 года под Луганском она передала украинским силовикам координаты группы российских журналистов. От минометного и артиллерийского огня тогда погибли журналисты Всероссийской гостелерадиокомпании Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Впоследствии российский суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы.

Между прочим, на войне в Донбассе украинские военные при всей их нелюбви к добробатовцам достаточно часто пользовались (и сейчас тоже!) их «услугами» в роли наводчиков и разведчиков.

На параллель Маркива и Савченко обращает внимание бывший командир луганского ополчения Виталий Киселев. Он сейчас ведет передачу «Путь Визенталь» на телевидении ЛНР. Рассказывает о преступлениях украинских нацистов.

С горы Карачун на юге Славянска до места гибели журналистов возле предприятия «Зевс Керамика» всего полтора километров. Фото: yandex.ru/maps

«ЗА ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТЕХ СОБЫТИЯХ ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЛУГАНСК И ДОНЕЦК»

В день гибели Роккелли и Миронова Киселев был в Славянске. Точнее с 16 мая по 4 июня. Командир батальона «Дон» привез из Луганска помощь славянским ополченцам и «ненадолго задержался». А 3 июня в поселке Семеновка под Славянском получил осколочное ранение в спину. Семеновка - она буквально в паре километрах от места гибели журналистов. И тоже обстреливалась с горы Карачун.

- 3 июня поселок полностью снесли с лица земли огнем украинской артиллерии, - рассказывает «Комсомолке» Виталий Киселев. - Аваков говорит, что тогда у нацбатальонов и другой нечисти, пришедшей в Донбасс, не было тяжелого вооружения. Это бред и чушь. Осколок, который у меня после ранения вытащили из спины, был от 152-миллиметрового снаряда.

Командир ополчения из Луганска знал о работе в Славянске итальянского и французского журналистов.

- Ребята хвалили их за смелость и отвагу, - подчеркивает Киселев. – Очень важно - журналисты показывали истинную картину происходящего.

Виталий сомневается в объективности нынешнего расследования приехавших журналистов из Италии.

- Славянск сейчас находится в оккупации укрофашистов. Там не расскажут о реальной картине событий 2014-го. Если журналистов интересует достоверная информация, рекомендую посетить республики Донбасса, - приглашает Киселев.

Он обращает внимание, что ополченцы не могли стрелять из минометов, как приписывают в Киеве.

- У нас попросту не было такого вооружения. В то время вообще на многих блокпостах Донбасса ополченцы стояли с палками и охотничьими ружьями.

Боевое оружие мы отбирали у украинских захватчиков, защищая себя и свой дом. Мы ведь ни на кого не нападали. Это Маркивы и Аваковы пришли на нашу землю, устроили геноцид, - вспоминает события того года командир.

Он считает, что преступления Виталия Маркива в Донбассе не ограничиваются гибелью двух журналистов.

- Наши инсайдеры неоднократно подтверждали участие Маркива в преступлениях в Донбассе, - говорит ведущий телепроекта «Путь Визенталь». - Это я хочу специально подчеркнуть для итальянского правосудия и журналистов, которые сейчас снимают фильм. Назначенное Маркиву наказание совершенно справедливо не только по факту убийства журналистов Роккелли и Миронова. Не мешало бы изучить, сколько Маркив убил мирных жителей Донбасса. После «деяний» ему пришлось уехать в Италию. Кстати, таких случаев много, когда украинские каратели меняют обличье и «оседают» в сопредельных с Украиной государствах – Венгрии, Польше. И уже там совершают новые преступления. Причем в Европе скрывают эту проблему.

АВАКОВ СПАСАЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЕБЯ

Киселев особо хочет сказать о причине приезда Авакова в Италию для защиты Маркива.

- Аваков спасает себя, он понимает, что идут по его пятам. Не сегодня – завтра глава МВД Украины тоже понесет наказание.

Действительно, итальянские правоохранители уже начали разматывать украинский «клубок». В делегации Авакова находился непосредственный начальник Маркива - бывший командир того самого 2-го взвода карателей. В итоге бывшему сотнику «Евромайдана» и на тот момент депутату Верховной рады Богдану Матковскому пришлось по окончанию визита «уносить ноги» в сопровождении украинских консульских работников. Итальянская прокуратура возбудила против него уголовное дело по подозрению в причастности к убийству Роккелли.

Теперь Матковский может только похвастаться фото с командиром самого первого на Украине карательного батальона имени генерала Кульчицкого Андреем Антонищаком на фоне посольства Италии в Киеве. Туда они вместе с другими бывшими добробатовцами принесли письма Маркиву от побратимов (такой флешмоб сейчас затеяли в частях Нацгвардии). Итальянцы послания не приняли. Даже внутрь здания не пустили. Тогда радикалы отправились к министерству иностранных дел Украины. Там без проблем забрали письма. 10 января сие случилось. Практически одновременно с приездом в Славянск группы итальянских журналистов вместе с Ольгой Токарюк. Совпадение?

В защиту этого карателя включился даже Владимир Зеленский вместе со своим Офисом. В пресс-службе Офиса президента отметили несправедливость приговора итальянского суда для украинца и добавили, что приговор «поражает несправедливостью».

Богдан Матковский (справа) вместе с Андреем Антонищаком (в центре) запечатлелись на фоне баннера в защиту Маркива 10 января во время акции в Киеве. Фото: Фото: Фейсбук/Богдан Матковский

МИЛАН ОЖИДАЮТ СОВСЕМ НЕ ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Ожидается, что рассматривать жалобу будет Апелляционный суд округа Ломбардия. Виталий Маркив сейчас находится в столице округа Милане - в колонии «Опера» для особо опасных преступников. В городе, где когда-то в местном клубе играл украинский футболист Андрей Шевченко, нынешней весной будут кипеть совсем не футбольные страсти. Деяния украинского националиста Виталия Маркива совсем иные, чем у Шевченко. Но для миланцев постараются «слепить» из карателя романтический образ героя-рыцаря.

К месту и фильм покажут. Ему даже название придумали: «The wrong place». По-русски «Не в том месте, не в то время». Мол, совершенно случайно Андреа Роккелли, выполнявший свой журналистский и человеческий долг, оказался там, куда упала украинская мина. Вот так – запросто попытаются перечеркнуть подвиг настоящего человека. А еще оправдать Маркива. У него ведь целая череда случайностей в жизни получилась. Добропорядочный гражданин Италии поехал побузить на Майдан, а там госпереворот случайно вышел. Потом выходца с западной Украины случайно в Донбасс занесло. Случайно стрелял в мирных жителей и тех, кто их защищал. Случайно сообщил артиллеристам координаты человека, который фотографировал творимый украинской армией кошмар. Разве можно посадить в тюрьму человека, чьи поступки продиктованы сплошными случайностями?

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