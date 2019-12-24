Виталий Киселев – «Комсомолке»: Во многом благодаря передаче «Путь Визенталь» в Италии осудили украинского нациста Виталия Маркива за убийство журналистов

Имя Виталия Киселева хорошо известно в Донбассе: командир ополчения с позывным «Коммунист» с самого начала войны участвовал в ключевых сражениях за ЛНР. Был заместителем командующего Народной милиции Республики. Сейчас он помощник министра внутренних дел ЛНР. С марта ведет проект «Путь Визенталь» на луганском телевидении. Разоблачает украинских нацистов, рассказывает об их преступлениях. Выступает достаточно эмоционально. На первый взгляд кажется, что это своеобразный способ подачи материала. Но пообщавшись с Виталием, убеждаешься, что такова манера поведения ведущего.

- Я стиль ведущего не выбирал, он во мне, - подчеркивает Киселев. - Через многое прошел за крайние шесть лет, видел смерть своими глазами. Отсюда и такая эмоциональность. Мне хочется довести зрителям не только информацию, но и свои чувства, переживания.

А на днях полковник Виталий Киселев побывал в редакции «Комсомольской правды» в Донецке.

СОБИРАЛИСЬ ВОЕВАТЬ ЗА САУР-МОГИЛУ, НО НУЖНО БЫЛО СПАСАТЬ ЛУГАНСК

- Читатели «Комсомолки» проявляют повышенный интерес к публикациям проекта «Путь Визенталь» и к ведущему передачи Виталию Киселеву. Просят рассказать более подробно о вас, как вы стали командиром ополчения.

- Родился в селе Колпаково Антрацитовского района Луганской области. Потом мы переехали в Луганск, в Зеленую Рощу. До 2003 года служил в органах МВД, закончил Луганскую академию внутренних дел. В 2014 году работал в России. Не мог оставаться в стороне, когда на Украину пришел фашизм. Уволился, приехал в Луганск для защиты родной земли. 4 апреля при взятии здания СБУ в Луганске познакомился с Алексеем Мозговым и Павлом Дремовым. Мы стали собирать свои подразделения. Мой батальон «Дон» начинался с 50 человек, а уже скоро стало 450. Дисциплина была жесткая. Никакого мародерства, наркотиков, другого криминала не было, как это любят рассказывать об ополченцах на Украине.

В мае участвовал в организации референдума о независимости ЛНР. Хочу подчеркнуть, что он проходил на всей территории бывшей Луганской области. То же самое было и в Донецкой области. Поэтому мы считаем, что территория ЛНР и ДНР - это весь Донбасс. А по ту сторону фронта находится наша временно оккупированная ВСУ территория, и мы ее обязательно вернем.

Возил помощь ребятам Славянск. 4 июня в Семеновке под Славянском, которую украинские военные утюжили из всех видов вооружения, получил осколочное ранение в спину. Также контузило меня. Отвезли в Лисичанск, где на базе Мозгового прошел лечение и скоро вернулся в строй. Это конец июня. Участвовал в боях за Станицу Луганскую. Попал в окружение. Силы ополчения были несоизмеримы с ВСУ. Где-то наши отошли, где-то пришли. Часто телефонная связь была недоступна. В поселках даже зарядить мобильник нельзя было – люди без света сидели. Из окружения прорывались без боеприпасов, практически врукопашную. Потеряли несколько ребят. Вернулись в Луганск.

- Слышал, что вы со своим подразделением собирались принять участие в обороне Саур-Могилы.

- В середине июля, когда шли ожесточенные бои за высоту, мы собирались туда выдвинуться на помощь. Но возникла необходимость защищать Луганск. Начальник штаба Луганского ополчения Сергей Козлов (сейчас он возглавляет правительство ЛНР. – Авт.) сказал, что нужен командир, который возьмет защиту важных для Республики направлений – это Большая Вергунка, Луганский аэропорт, Роскошное, Лутугино. Во всех этих боях я участвовал. Обычно сам шел впереди. За мной танк, а потом ополченцы. Конечно, больше всех рисковал, но тогда по-другому нельзя было.

НА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ КОМАНДИР ВСЕГДА ИДЕТ ВПЕРЕДИ

- В современном бою командир обычно управляет подчиненными, не идет самым первым.

- С военной точки зрения это было безумием. Но и война у нас другая, гражданская. В частности, были случаи, когда мы уговаривали украинских военных не стрелять. У нас не было боевого опыта, ведения разведки. В первый бой за Луганский аэропорт мы понесли потери, проиграли. А потом взяли аэропорт. Ополченцы не были обучены в отличие от украинской армии. Люди самоотверженно шли на защиту своей земли. Это сейчас на Украине, в западных СМИ пытаются перечеркнуть. Типа тут воевала только российская армия. Если бы она воевала, так мы бы уже чай в Киеве давно пили.

Не могу не вспомнить бои за Дебальцево. Там ВСУ, добробаты хорошо укрепились. Глубокие бетонированные окопы. Грамотно была организована оборона. Запомнился подвиг танкиста при взятии высот на Санжаровке. Командир танка и наводчик покинули машину – она горела. Было семь попаданий из гранатомета. Парню говорили, бросай танк. Тот ответил, что пойдет до конца. К сожалению, он погиб. Но благодаря его подвигу мы завладели высотами. Это говорит о духовитости нашего народа.

Украинские военные десятками сдавались в плен малочисленным ополченцам, которыми грамотно командовал Киселев. Личный архив Виталия КИСЕЛЕВА

- Чем запомнились украинские военные, с которыми воевали в 2014-15 годах? И чем отличаются нынешние солдаты и офицеры ВСУ?

- Ополченцы при отсутствии военного опыта выигрывали мужеством и самоотверженностью, чего не было у украинских вояк. При серьезной угрозе они обычно бежали с поля боя. Отличия между ВСУ образца 14-го года и нынешними, на мой взгляд, нет. Единственное, что более подготовлены - с ними сейчас работают инструкторы из Прибалтики, Польши, Америки, Германии, Франции, Канады. Тренируют по НАТОвским стандартам. Но мы знаем, что у них ничего не получается. По простой причине – пьянка, наркота, разгул.

В 2014-м неоднократно встречался с украинскими военными, которые стояли в районе Новоайдара. Эти подразделения раньше участвовали в миротворческих операциях в Африке. Отличались обученностью и хорошей техникой. Но и они боялись нас. Часто совершали какие-то действия, чтобы напугать нас и мирное население. Но не получилось.

Тем временем, в республиках сейчас созданы корпуса, которые в состоянии выполнить задачи не только по защите нынешних рубежей, но и освобождению всего Донбасса.

ОТЦА В МЕШОК «УПАКОВАЛИ», ПОСЛЕ ИДЕВАТЕЛЬСТВ СТАЛ ГЛУБОКИМ СТАРИКОМ

- Почему выбрали себе такой позывной – «Коммунист»?

- Он не связан с моей идеологией. Хотя в свое время я был в КПСС. Но надо понимать, что молодой человек должен как-то себя реализовывать. Для меня идеи Компартии были более близки, потому что так родители воспитали. А позывной мне дали ополченцы. Сначала в Славянске, Лисичанске были позывные «Дядя Виталий» и «Красный Восток». Уже в Луганске дали позывной «Коммунист», потому что с особым отчаянием бил украинских оккупантов. Говорили, как настоящий коммунист. Тогда шли тяжелые бои за Большую Вергунку (расположена между городами Луганск и Станица Луганская. – Авт.), в которых я участвовал. Лично в первом бою подбил два танка. Горжусь, что про меня говорили: с туалетной бумагой на передний край не ходит.

- А где ваша знаменитая кепка-фуражка с красной звездой?

- В республиканском музее. Попросили передать ее туда. Конечно, я скучаю по ней. Это часть моей жизни.

- Украинские военные и спецслужбы преследовали ваших родственников.

- Отца в 14-м выкрали из дому. В мешок «упаковали», вывезли в город Счастье и там две недели издевались. Все расспрашивали – кто я, чем занимаюсь и где сейчас нахожусь. Потом вернули назад. Стал из мужика глубоким стариком. Мама в тот момент уехала в Россию к родственникам – ее необходимо было лечение. А отец остался присматривать за домом, чтобы не разграбили. Это Зеленая Роща – пригород Луганска.

«Коммунист» свою знаменитую фуражку с красной звездой передал в республиканский музей. Фото: Личный архив Виталия КИСЕЛЕВА

БОЛЬШИНСТВО СМОТРЯЩИХ НА УКРАИНЕ ПЕРЕДАЧУ СИДЯТ В КИЕВЕ

- Как возникла идея вашего участия в проекте «Путь Визенталь»?

- Пока у нас на линии фронта нет больших боев, появилась идея, что нужно бить противника не только из стрелкового оружия. Есть большая необходимость в изобличении и преследовании нацистов за их преступления.

Проект никак не привязан к Симону Визенталю. Это только наше творческое название. В других странах есть организации, которые продолжают дело Визенталя. Но они ищут именно гитлеровских нацистов.

- Как строится работа над выпусками, откуда берутся материалы?

- Первоначально мы пользовались той информацией, которая была в силовых и правоохранительных органах Республики. Потом к нам начали проявлять некий интерес украинские СМИ. Преподносили негативно, но по существу стали пиарить. Мы поняли, что на правильном пути. Бьем если не в точку, то точно в мишень. 11-12 тысяч просмотров нашей передачи идет. В основном интересуются жители Киева и Киевской области. То есть смотрят люди столичного региона, которые влияют на формирование политики Украины. Мы создали сайт «Луганский блокпост», на котором выставляют фотографии, данные военных преступников. Было принято решение открыть мои страницы во всех соцсетях и мессенджерах.

ЕВРОПА ГОНИТ УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ НА РОДИНУ

- А в европейских странах была какая-то реакция?

- Мы и сами не ожидали такой популярности. К нам стали звонить из Германии, Франции, Испании, Италии, Израиля. Люди просили – дайте нам фамилии тех уродов, которые выезжают к нам из Украины. Мы будем с ними разбираться. Между прочим, немало жителей Европы негативно относятся к украинским нацистам. Там категорически против, чтобы они приезжали по безвизу.

Нам рассказали о показательном случае. Одна украинская семья больше 20 лет жила в Германии. Люди получили гражданство, вели бизнес. А сын их воевал в украинской армии в Донбассе. Так потом в Германии этого нациста избили. Более того, родители, которые поддерживали взгляды сыночка, вынуждены были вернуться в Украину. Похожая история сейчас приключилась и с украинским футболистом, почитателем фашистской символики Романом Зозулей. А все почему – многие преступления, которые в центральных и восточноевропейских странах сейчас совершают мигранты, на совести бывших «АТОшников».

Кстати, во многом благодаря нашей передаче в Италии привлекли к ответственности и осудили нациста Виталия Маркива за участие в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова в Донбассе. Это к тому, чтобы понимали украинские нацисты – ни одно их преступление не останется безнаказанным. Они не имеют срока давности.

«МЫ НЕ ХОТИМ НИКОГО ОБОЛГАТЬ!»

- Проводите ли собственные расследования – помимо информации из силовых ведомств ЛНР и ДНР.

- Инсайдерская связь нам передает, что происходит практически в каждой украинской части, расположенной в Донбассе. Люди рассказывают об убийствах, насилиях, грабежах, которые чинят оккупанты. Мы уже работаем практически автономно. Более того, мы сами передаем полученную информацию в силовые ведомства. Они ее обрабатывают, проверяют по другим источникам, насколько сведения соответствуют действительности. Мы не хотим, чтобы нами манипулировали. Ведь кто-то может со злости на кого-то написать. Мол, накажите его, а я буду радоваться в это время. Поэтому материалы на «Визентале» - это только правдивые, проверенные сведения. Мы не хотим никого оболгать. Но настоящий преступник должен быть изобличен.

Между прочим, обращения с той стороны убеждают нас, что на Украине много нормальных, порядочных людей, которые ненавидят власть нацистов и хорошо к нам относятся. Но они разобщены.

- С точки зрения мирового сообщества правоохранительные органы ЛНР и ДНР не являются легитимными. Поэтому они, в частности, не могут подавать в розыск на людей, обвиняемых в преступлениях.

- В этой ситуации нам помогает Россия. Следственный комитет РФ возбуждает уголовные дела по факту обстрелов, уничтожения имущества и инфраструктуры, убийств со стороны украинских нацистов. Это также важно в целях безопасности самой России. Ведь бывшие АТОшники могут свободно приезжать в соседнюю страну, получать гражданство в упрощенном порядке, устраиваться на работу. В том числе в структуры власти. По этому пути могут проникать в Россию «игиловцы» (представители запрещенной в РФ террористической организации. – Авт,). Они уже обосновались в незалежной. Для РФ существует угроза создания террористической бомбы замедленного действия. И поступающая к нам информация может быть полезной для силовиков России.

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