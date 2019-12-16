«Путь Визенталь»: На границе Донбасса с Россией сотрудники СБУ во главе с двумя полковниками уже фильтруют жителей

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, почему жителям Донбасса не стоит ждать мира от президента Украины Владимира Зеленского.

У ЗЕЛЕНСКОГО ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ДВЕ НЕДЕЛИ

На переговорах в Париже «нормандской четверки» верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский публично расписался в своей неспособности заставить ВСУ выполнять его приказания. Президент незалежной отказался от предложения России о разведении войск по всей линии фронта, что могло резко снизить вероятность обстрелов. И при этом пространно объяснял, как более двадцати раз срывались договоренности о режиме прекращения огня.

- Чтобы решить эту проблему, у Зеленского осталось чуть больше двух недель, - подчеркивает Виталий Киселев. - В итоговом документе Парижского саммита чёрным по белому написано: «Полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня, подкрепленного осуществлением всех необходимых мер по прекращению огня, до конца 2019 года». Это из правильного перевода. Не того, что пытался втюхать украинцам Зеленский.

Тем временем, украинские военные как обстреливали города и поселки ДНР и ЛНР во время саммита, так продолжают заниматься этим и сейчас. В республиках понимают, что обстрелы преследуют одну-единственную цель – спровоцировать защитников Донбасса на ответный огонь. Чтобы обвинить потом в срыве перемирия и несоблюдении Минских договорённостей.

Жители прифронтового поселка Голубовское, оставшиеся в живых после обстрелов ВСУ, подали против Украины иски в Европейский суд по правам человека. Фото: Генпрокуратура ЛНР

- На слово украинским панам уже никто не верит, поэтому им нужны «свидетели». Вот и гонят в зону ООС (операции объединенных сил. – Авт.) репортёров всех мастей – и украинских, и западных. Так, недавно в Донбассе работали представители французской редакции американского информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс». Месье особенно настаивали на организации ночных съёмок на линии соприкосновения. Вот для их картинки ВСУ и старались, - говорит ведущий передачи.

Уж лучше бы западные журналисты засняли, как украинские вояки пьянствуют и занимаются мародерством. На днях сотрудники СБУ и военной комендатуры задержали под Мариуполем бойцов 10-й горно-штурмовой бригады. «Освободители» из Ивано-Франковска тащили отнятое у местных жителей имущество.

Кроме того, выяснилось, что 10-я бригада прибыла по ротации в Донбасс в неполном составе. Часть подразделений сейчас находятся на полигоне оперативного командования «Запад». Это Новая Любомирка Ровенской области. Там ивано-франковцы «восстанавливают боеспособность» после длительного периода разгильдяйства.

- А мы ещё удивляемся: почему нормальные когда-то люди из Западной Украины вдруг озверели. Да они же либо пьяные, либо обдолбанные, - ставит диагноз Киселев.

ШКОЛА ШПИОНОВ И ДИВЕРСАНТОВ ПОД ВЫВЕСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ

Ведущий передачи отмечает, что украинские власти говорят одно, но делают всегда другое, не только в обеспечении режима прекращения огня. На подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжает работу американо-британская гуманитарная организация «Хало траст» (The Halo Trust).

- Гуманитарная она только по названию. Официально вербует местных жителей для обучения на взрывотехников. Фактически же готовит шпионов и диверсантов. «Пушечное мясо» для продолжения борьбы против Луганска и Донецка. Особенно интересуют женщины, как вызывающие меньшее подозрение. Кстати, точно так действуют на Ближнем Востоке различные террористы из театра марионеток Дяди Сэма, - сообщает Виталий Киселев.

А тем временем, в Луганской области в международном автомобильном пункте пропуска «Танюшевка» на границе Украины и России (со стороны Белгородской области находится российский пункт пропуска «Ровеньки». – Авт.) появились семь новых СБУшников. Все эти «гуси» - сотрудники Старобельского межрайонного отдела по линии третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Вот они пофамильно:

- полковник Баранов Александр Сергеевич

- полковник Рогачев Максим Иосифович

- майор Колесник Александр Арнольдович

- майор Косяцкий Владимир Валерьянович

- майор Федотов Вячеслав Абрамович

- старший лейтенант Рублев Арон Абрамович

- лейтенант Узкий Иван Сергеевич

- Официально их задача – проведение фильтрационных мероприятий, - говорит ведущий передачи. - Реально же «пастухи» будут выжимать досуха «заробитчан» и пенсионеров под видом борьбы с сепаратистами. В общем, ехать через «Танюшевку» никому не советую. Есть высокий риск остаться без штанов. И в тюрьме, - отмечает Виталий Киселев.

Кстати, не исключено, что «провинившимся» жителям могут предложить сотрудничество с «Хало траст». Подобным способом СБУшники вербуют в донбасских пунктах пропуска многих своих агентов.

Полковник Сергей Камеш даже глаза закрывал, когда в 2014-м говорил в Донецке, что украинский солдат ребенка не обидит. Фото: timenews.in.ua

БЫВШИЙ ВОЕНКОМ ИЗ ДОНЕЦКА «ВСПЛЫЛ» В ОДЕССЕ

В оперативном командовании «Юг» (штаб находится в Одессе) появился новый заместитель командующего – он же начальник управления морально-психологического обеспечения. На этот пост назначен полковник Сергей Камеш - бывший военный комиссар Донецкой области и начальник Донецкого гарнизона.

- В апреле 2014 года этот человек заявлял, что украинские военнослужащие никогда не применят оружие против мирного населения, - рассказывает ведущий передачи.

Он цитирует Камеша: «Защитники Отечества на территории нашего региона действуют исключительно в интересах народа и для укрепления обороноспособности страны».

- Расскажи об этом сейчас жителям Донецка. Или Горловки. Спартака, Доломитного, Гольмовского, Трудовских. Расскажи это жителям Дебальцево, Чернухино, Новосветловки, Георгиевки, Лутугино. Да просто в Славянск или Мариуполь поезжай. Только будь готов, что в рожу плюнут. А мы потом на трибунале добавим, - заявляет Виталий Киселев.

АМЕРИКАНЦЫ ИЩУТ ПРОПАВШИЕ ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Сейчас на Украине работает группа американских ревизоров – по линии отдела международного сотрудничества посольства США на Украине. Минобороны незалежной выдало допуски на посещение ряда воинских частей двум офицерам и переводчику: майору Майклу Рубинштейну, капитану Кейси Капеланову (оба из США) и Голицыну Александру Викторовичу

- А знаете, что их интересует? Приборы ночного видения AN/PVS-14 и AN/PVS-7. А ещё – тепловизоры Thermal Eye x320 и Thor Thermal Sights. Все эти приборы были получены Киевом в качестве технической помощи от Вашингтона. Так что в украинских бригадах и полках сейчас громкая паника. «Ночники» и телевизоры предъявить надо, а не просто бумажками помахать о наличии, - рассказывает ведущий передачи.

Американцы уже несколько частей проверили. И их командиры ходят красные и в плохом настроении. Под раздачу попали 1513-й артсклад боеприпасов, 54-й разведбатальон, 30-я механизированная, 80-я аэромобильная, 35-я морской пехоты и 406-я артиллерийская бригады.

Впрочем, в украинской армии всегда найдется запасной вариант: пожар.

- На вещевом складе 59-й мотопехотной бригады в городе Гайсин Винницкой области – так и сделали! Подожгли – и всё украденное стало сгоревшим. И не важно, что на пожаре один солдат погиб, а второй получил тяжёлые ожоги. Главное – имущества сгорело на десять с половиной миллионов. По бумага, -заключает Киселев.

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