«Путь Визенталь»: Под видом украинских радикалов в Донбассе действует новое секретное подразделение

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о появлении в зоне боевых действий секретного подразделения, которое действует под видом украинских радикалов.

В «ПОСЛЕДНЕМ БЛОКПОСТУ» ПРЯЧУТСЯ ПАТЕНТОВАННЫЕ УБИЙЦЫ

- Киев уже мозоль себе на языке натер, объявляя свои войска сильнейшей армией Европы. Не знаю, о какой «силе» может идти речь, если вояки не могут обеспечить порядок даже у себя в расположении? – говорит Виталий Киселев.

И приводит показательный пример. 12 ноября в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде по линии оперативно-дежурной службы прошёл сигнал о том, что в зоне ответственности соединения находятся бандиты из Нацкорпуса и их группировки «Последний блокпост». Командование запретило военнослужащим бригады не только вступать в контакт с нацистами, но даже отвечать на их провокации.

- Здесь я вижу два варианта: или украинские военные при всём их вооружении и опыте карательных операций боятся связываться с нацистами, или это непростые нацисты, - сообщает ведущий передачи. - В Фейсбуке нам пишут, что некоторые из них вовсе даже не «ветераны АТО», за которых себя выдают. А действующие военнослужащие какого-то нового и очень секретного подразделения. Где лучше всего прятать лист? В лесу. А где лучше прятать патентованных убийц? Среди украинских нацистов. Мы уже занимаемся этими таинственными нациками.

НА ПЕРЕДОВУЮ ПРИВЕЗЛИ МИНОМЕТЫ 1938 ГОДА

Украинские военные считают себя самыми умными и хитрыми. Вот недавно они придумали чудесный способ обойти требования об отводе вооружений.

- Переписанное ОБСЕ вооружение ВСУ сдают на склады, а вместо него из других частей завозят на линию соприкосновения старые советские системы. Идея примитивная: продолжать обстрелы нашей территории, а перед инспекторами ОБСЕ делать удивленные лица и тыкать пальцами в лежащие на складах минометы, - рассказывает Виталий Киселев.

На передовую в Донбассе привезли полковые минометы образца 1938 года ПМ-38. Фото: fototerra.ru/EvgenyP

По его сведениям, реализацию схемы начали еще во второй декаде ноября. Тогда Генштаб ВСУ приказал изъять из подчиненных флоту частей советские минометные системы калибра 120-мм типа «Сани» и 120-мм полковые минометы образца 1938 года ПМ-38. Этот арсенал отправили в Донбасс на замену украинским 120-миллиметровым «Молотам».

- Тем самым «Молотам», которые свои расчеты уничтожают охотнее, чем противника. Наивные, как дети. От фиксации преступлений эти «перетасовки» вас не спасут. Только срок добавят, - отмечает ведущий передачи.

Кстати, в Генеральной прокуратуре ЛНР подсчитали, что только в этом году украинские вооруженные формирования совершили 211 обстрелов мирных городов и поселков ЛНР. Из них в 195 случаях с повреждением жилья, в 24 - с причинением ранений. И один обстрел привел к гибели мирного жителя.

Информация об этих случаях приобщена к материалам уголовного дела, ранее возбужденного по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных методов ведения войны». И это без учета тех материалов, которые уже переданы и приняты Европейским судом по правам человека.

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