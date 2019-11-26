2019-11-26T20:12:58+03:00
Политика

«Путь Визенталь»: В Донбассе Чиполино из США рассказал украинским генералам, куда платить откаты за поставки американского вооружения в 2020 году

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Военный атташе Томас Уоффорд (в центре) – частый гость в Донбассе. А в этот раз взял с собой в поездку представителя Минобороны США Кэвина Чиполино. Фото: Пресс-центр штаба ООСВоенный атташе Томас Уоффорд (в центре) – частый гость в Донбассе. А в этот раз взял с собой в поездку представителя Минобороны США Кэвина Чиполино. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о секретах поставок в военный Донбасс вооружения из США.

СНАЙПЕРАМ ВЫДАЛИ НАТОВСКИЕ ПАТРОНЫ

- Украинские снайперы в Донбассе стали активно использовать «НАТОвские» боеприпасы - 338 Lapua Magnum 8,6×70 мм и 308 WIN 7,62×51 мм, - говорит Виталий Киселев. - По информации Генеральной прокуратуры ЛНР, ещё в конце октября в оперативном командовании «Север» было отдано распоряжение передать командирам 58-й и 72-й бригад, а также командиру 54-го разведбата тысячу шестьсот патронов НATO для пополнения снайперских боекомплектов. Теперь украинские убийцы стреляют чаще.

В Луганскую область привезли тысячу шестьсот патронов НATO для пополнения снайперских боекомплектов. Фото: vpk.name

В Луганскую область привезли тысячу шестьсот патронов НATO для пополнения снайперских боекомплектов. Фото: vpk.name

Тем временем, с 4 по 8 ноября в Краматорске и Мариуполе побывали американский военный атташе на Украине полковник Томас Уоффорд и представитель Министерства обороны США Кэвин Чиполино.

- Да-да, именно Чиполлино. Только в отличие от персонажа Джанни Радари, этот воюет на стороне «лимона». А приехали эти «овощи», чтобы определить возможность предоставления Киеву американской финансовой помощи в военной сфере в 2020 году.

Помощь будет заключаться в выделении денег и закупке на эти средства военного оборудования у американских же фирм.

- Ну а как по другому? Не туземцам же давать зарабатывать? – отмечает ведущий передачи. - А теперь самое главное: эти мистеры дали детальные инструкции по организации закупок – схемы, пути обхода парламентского контроля, счета для перечисления откатов. Думаю, американским президенту и сенату будет очень интересно узнать у этих офицеров подробности. Так что, господа Уоффорд и Чиполино – готовьтесь давать показания. Да, кстати, чуть не забыл. Там ещё один персонаж замешан. Некто Гарри Эспанас – региональный руководитель группы Института безопасности управления в Европе. Этот мистер отвечает за организацию схем в Старом Свете. Так что тоже наверняка составит компанию «овощам» на допросах в американском Сенате.

ИЗ США ПРИВЕЗЛИ ПРОСРОЧЕННЫЕ АПТЕЧКИ

Вообще, зачастили в неньку американские инспекции. Так, с 6 по 11 ноября на Украине работала генеральная инспекция Министерства обороны США. Проверяла оперативное командование «Юг». Вот полный перечень проверяемых частей:

- 28-я отдельная механизированная бригада (ОМБр, п. Черноморское Одесской обл.)

- 56-я ОМБр (г. Мариуполь)

- 57-я ОМБр ( г. Кировоград - Кропивницкий)

- 9-я ОМПБр (г. Гайсин Винницкой обл.)

- 131-й орб (п. Гущеницы Винницкой обл.)

Предмет проверки всё тот же: полученные по программе военной помощи приборы ночного видения, тепловизоры, тепловые прицелы - их наличие, условия хранения и использования.

- А приборов то – нет! Беда да и только! – подчеркивает Виталий Киселев. - Но американцы не только проверяют. Они ещё привезли очередной неликвид.

Командирам 59-й и 65-й ВМГ в период с 11 по 15 ноября было приказано получить на подразделения американские медицинские аптечки. Получили. И выяснили, что аптечки эти годятся только для проверок – показывать их наличие. В остальном – давно просроченное старьё.

- А что вы хотите? Это так по-американски – продать дикарям неликвид, - говорит ведущий передачи.

Американские инструкторы учат украинских снайперов меткой стрельбе из НАТОвских винтовок. Фото: МОУ

Американские инструкторы учат украинских снайперов меткой стрельбе из НАТОвских винтовок. Фото: МОУ

ЗАПАДНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ «НЕ ВИДЯТ», КТО ЖИТЕЛЕЙ ОБСТРЕЛИВАЕТ

В математике уже давно пора вводить новую константу – украинская постоянная обстрелов. К сожалению, обещания «тишины» со стороны Киева так и остаются просто обещаниями. Фрунзе, Санжаровка, Калиновка, Красный Лиман. На прошлой неделе здесь снова было смертельно опасно.

Многострадальное Калиново. Уставшие от украинских обстрелов люди в надежде на справедливость составляют жалобы в Европейский суд по правам человека.

- А сейчас я хочу обратиться к иностранным журналистам. Мы знаем, что вы работаете на той стороне. Корреспондент «Рейтерса» был там с первого по четвёртое ноября. Немецкая «Дойче Велле» работала с первого по десятое число. С третьего по семнадцатое сидели представители «Франс Пресс», - рассказывает Виталий Киселев. - Господа, вы действительно не видите, что украинские войска стреляют по нашим людям? По мирным жителям? Этого невозможно не увидеть. Даже находясь там, на той стороне. Очевидно, объективность – это не про вас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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