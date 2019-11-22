2019-11-22T00:26:16+03:00
Политика

«Путь Визенталь»: Американцы учат украинских военных психологической борьбе в Донбассе

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Настроения в украинской армии совсем не боевые. Фото: МОУНастроения в украинской армии совсем не боевые. Фото: МОУ
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Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что в последнее время в украинской армии озаботились информационными операциями.

- Не могут победить в реале – пытаются «пэрэмагаты» в виртуале, - отмечает Виталий Киселев. - Вот из Фейсбука прилетело: в Киеве в командовании Сил специальных операций ВСУ прошёл пятидневный семинар по вопросам ведения информационных операций и повышения возможностей украинской армии в сфере психологической борьбы.

Учителями выступили военные из объединённого университета сил спецопераций США и Великобритании. Слушателями были офицеры центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) соединений ВСУ, а также гражданские лиц из Донбасса. Очевидно, что настроения в украинской армии совсем не боевые, раз американцы в срочном порядке занялись «промыванием мозгов».

- Вслед за своими американскими хозяевами украинские военные решили не быть, а казаться, - говорит ведущий передачи. - И точно как они, проигрывают битву за битвой. Потому что – пустышки.

Офицер литовско-польско-украинской бригады вешает «лапшу на уши» курсантам вооруженных сил США о прелестях службы в этом соединении. Фото: МОУ

Офицер литовско-польско-украинской бригады вешает «лапшу на уши» курсантам вооруженных сил США о прелестях службы в этом соединении. Фото: МОУ

Показательный пример тому – ситуация в литовско-польско-украинской бригаде. Сейчас командование украинских десантно-штурмовых войск набирает по ротации кандидатов для заполнения командных вакансий в бригаде «Лит-пол-укр-бриг»

- Тьфу, язык сломаешь, - возмущается Виталий Киселев. - Скрестили крысу, жабу и гадюку. Вот и получилось – «страшно боевое соединение». А команды небось, по-английски отдаются. Или на польском? Холопам-то ведь не привыкать подчиняться иностранцам.

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Виталий Киселев рассказал, что в последнее время в украинской армии озаботились информационными операциями.http://www.gtrklnr.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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