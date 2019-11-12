«Путь Визенталь»: Разведчик из 14-й механизированной бригады ВСУ сдал своих - выложил в соцсети фото позиций подразделения

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как украинские военные гибнут в Донбассе по своей глупости.

СЕЛФИ НА ПЕРЕДОВОЙ ОБОШЛОСЬ В 850 РУБЛЕЙ

- Ум, честь и совесть – это не про укропов, - говорит Виталий Киселев. - Они дня прожить не могут, не сделав соседу какую-нибудь гадость. Казалось бы, договорились – перемирие, разведение. Вот только держать своё слово украинские военные так и не научились.

Ведущий проекта «Путь Визенталь» отмечает, что в Золотом, где прошло разведение войск, переодетые солдаты 72-й бригады бродят по якобы оставленным позициям – делают схроны для диверсантов, оборудуют тайники с оружием.

- Вы думаете, что мы ничего не знаем? – восклицает Киселев. - Да вы перед нами, как облупленные. Четверть века под вашей властью жили. Изучили уже вдоль и поперёк. Да и вы, будь поумнее, давно бы поняли – с нами нужно или играть честно, или не играть вовсе. Хотя вас даже собственные шишки не учат.

Так, в Новоайдаре Луганской области в суде недавно разбирался случай с солдатом Максимом Шейко. Оператор-разведчик из 14-й механизированной бригады не придумал ничего лучше, чем селфиться на фоне позиций своего подразделения под Новоахтыркой и выкладывать фото в ВКонтакте, который запрещен на Украине. Да ещё с картой и привязкой по геолокации.

- То есть, сдавал парень своих «побратымив» по полной, - говорит ведущий передачи. - Бери данные, вводи в артиллерийский вычислитель – и полтора-два десятка вояк больше никогда не услышат музыки. Дебила, конечно, выявили и наказали «очень жестоко» - аж на 340 гривен (850 рублей) штрафа.

СПЕЦНАЗОВЦЫ ПОДОРВАЛИСЬ НА СВОЕЙ МИНЕ

Тем временем, на передовой гибнут спецназовцы – и опять по своей глупости и необученности. На собственных минах подрываются. 25 октября в районе поселка Крутая Балка рядом с Ясиноватой двое вояк из группы спецназначения Сил специальных операций ВСУ задели собственную мину.

- И всё. Не воюют больше старший лейтенант Синявский и прапорщик Саранчев, - отмечает Виталий Киселев. - Что меня, как жителя Донбасса, откровенно говоря, не может не радовать.

Кстати, командиры этих неудачников пытаются замять скандал. Вместо налаживания нормальной работы и инженерного обеспечения операций эти карьеристы думают только о собственных погонах. Факт подрыва двух военнослужащих в районе взводного опорного пункта «Крутая Балка» тщательно замалчивается украинскими штабами всех рангов.

- Поздно, мы уже всё знаем, - подчеркивает ведущий передачи. - И ваши журналисты тоже.

АМЕРИКАНЦЫ ВЫЯСНЯЮТ, СКОЛЬКО УКРАЛИ ПРИБОРОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Виталий Киселев приводит историю шахтёра из Червонограда Львовской области Вадима Наконечного.

- Пятый десяток дурачку идёт. Пошёл воевать на Донбасс с третьей волной «могилизации». Попал в 80-ю бригаду под командованием отморозка Евгения Мойсюка. Слушал проповеди голубка-униата Василия Иванюка. Убивал, насиловал, грабил, мародёрствовал. Район преступлений: Счастье, Крымское, Трёхизбенка, Золотое. К несчастью, уцелел, - рассказывает ведущий передачи.

А потом бригаду вывели в тыл на переформирование и обучение. На полигон «Широкий Лан» в Николаевской области. И там после одной из очередных попоек Наконечный потерял ночной прицел – пробухал с «побратымами».

В украинской армии украли сотни американских приборов ночного видения AN/PVS-14. Фото: 24tv.ua

- Только вот беда, приборчик оказался не бюджетным, а присланным Америкой в рамках военной помощи. Просто так его не спишешь. И теперь Вадик, который вернулся на свою шахту и добивается инвалидности за посаженную печень, должен украинскому минобороны 120 тысяч гривен.

Кстати, полученные от США приборы ночного видения украинская армия сейчас ищет днём с огнём. С 22 октября в частях ВСУ работают американские ревизоры. Проверяют наличие тех самых «ночников». В 55-й артиллерийской бригаде из Запорожья (командир полковник Роман Качур) уже попали: военный прокурор возбудил уголовное дело за хищение. От десяти и до пятнадцати лет светит виновным. Недосчитались в бригаде четырёх американских AN/PVS-14.

- Так что кто-то из артиллеристов точно сядет. Только, разумеется, не тот, кто их украл и перепродал. С Романа Качура всегда как с гуся вода, - говорит Виталий Киселев.

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