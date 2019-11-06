«Путь Визенталь»: У Зеленского профессия такая – быть смешным дядькой даже в роли верховного главнокомандующего

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что поведение верховного главнокомандующего Зеленского в отношении нацистов, занявших Золотое, напоминает игру на рояле братьев Цыцько без штанов в передаче «Вечернего квартала».

ПРЕЗИДЕНТ С НАЦИСТАМИ НЯНЬЧИТСЯ

- Смешной дядька – ваш верховный главнокомандующий. Что поделаешь – профессия у него такая, - отмечает Виталий Киселев. - А Украина всё больше напоминает мне медузу: такое безмозглое желе, уже не имеющее даже центральной нервной системы, стрекающее и убивающее всё, до чего дотянутся её щупальца. В Золотом укропы пытаются выполнить договорённость о разведении сил и средств. Ну, как пытаются? Имитируют. С нациками няньчатся. А вот под Желобком и в ДНР эти же укропы открывают огонь на поражение по Народной милиции. Погиб мой боевой товарищ…

Ведущий проекта «Путь Визенталь» подчеркивает, что этот обстрел и эту смерть ОБСЕ зафиксировали.

- Ещё бы – шестой год пошёл, как они в Донбассе «наблюдают». Пора бы, наконец, увидеть истинное положение вещей, - говорит Киселев. - Хотя, думаю, это временное прозрение. Вот уйдет Мартин Сайдик – и снова ослепнут наблюдатели. Потому что на смену ему Киев всеми своими оставшимися силами продвигает такого персонажа, как Роберт Серрри. Голландец и большой друг Украины, поддержавший госпереворот в 2014 году. Мира от него Донбасс точно не дождётся.

Кишечная палочка обнаружена в 80 процентах столовых в зоне ООС. Фото: newsrating.ru

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА КОСИТ ВОЙСКА

По украинской армии в Донбассе кишечная палочка гуляет. Очень сильно гуляет.

- Мне на днях в соцсетях написали, что была в зоне операции объединенных сил (ООС) проверка санитарно-эпидемиологического состояния военных продобъектов. Столовые проверяли: мазки, пробы, смывы, - рассказывает ведущий передачи. - И когда анализы были готовы – везде нашли кишечную палочку. Это такие бактерии, которые живут… ну, в фекалиях. И эти бактерии в столовых в зоне ООС везде: на руках персонала, на посуде, в продуктах, в воде. В сухопутных войсках, десантно-штурмовых, у, так сказать, моряков. Уровень загрязнения – до восьмидесяти процентов!

Виталий Киселев предполагает, что в столовых либо трубы питьевой воды подсасывают канализацию. Либо «эуропейськи» повара не моют рук после посещения уборной.

- А скорее всего, и то, и другое вместе. Я вот даже не знаю, как вам теперь в столовых этих питаться. По вашим-то понятиям - «зашквар», - резюмирует ведущий.

Александр Козлов – потомственный контрабандист. Фото: youtube.com/ГТРК ЛНР

В СЕМЬЕ СОТРУДНИКА СБУ ВСЕ КОНТРАБАНДИСТЫ И ШПИОНЫ

А дальше – история семейки 32-летнего оперативного сотрудника СБУ Александра Козлова из Луганска.

- В этой гнилой конторе Сашенька служит с 2011 года. Занимался крышеванием контрабанды. В 2014-м активно противодействовал проведению в Луганске референдума о самоопределении Луганской Народной Республики. После перебрался в Северодонецк, принимал участие в карательных операциях, - рассказывает Виталий Киселев.

Сейчас Козлов сидит в Попасной, вербует шпионов для отправки на территорию ЛНР и Российской Федерации. Цель – сбор оперативной информации и ведение подрывной и агитационной деятельности.

Кстати, семейка у гражданина Козлова ему под стать. Жена Яна Козлова - ярая сторонница геноцида народа Донбасса.

- Мать – 58-летняя Ирина Козлова с 2009 года живёт с мужем в Италии. – делится информацией ведущий передачи. - Периодически приезжает оттуда, чтобы проверить квартиру в Луганске и родителей, живущих в посёлке Рогалик Ростовской области. Имеет связи в так называемом управлении СБУ в Луганской и Донецкой областях. Контрабандистка. Занималась незаконными поставками мяса и продуктов через российскую границу. Сейчас во время поездок в Луганск по заданию сына собирает информацию военного характера, при пересечении границы с Россией собирает сведения о работе контрольно-пропускных пунктов.

Отец 58-летний Александр Козлов такой же контрабандист и шпион. Но собирает сведения не только в ЛНР, но и в России.

- Для этих целей использует любовную связь с одной из жительниц Миллеровского района. Так сказать, «шпион-многостаночник», - отмечает Виталий Киселев.

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