«Путь Визенталь»: В Донбассе военный капеллан так достал молодых солдатиков домогательствами, что те бегут из украинской армии

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что украинские солдаты бегут из армии, воюющей в Донбассе. Бегут подальше от боевых действий, плохого снабжения, командиров-беспредельщиков. И даже от военных капелланов убегают. В итоге бригады на передовой небоеспособны. Они могут только мирных жителей обстреливать.

НАРЫ ДЛЯ ШОУМЕНОВ СИВОХО И ТКАЧЕНКО

- Укропы, я смотрю, у вас последние мозги отсохли, школу в Золотое-5 обстреливаете. Крыло с детским садом, - говорит Виталий Киселев. - То, что вы моральные уроды и дети для вас – обычные цели, мы давно знаем. Но вы уже не реагируете даже на собственный инстинкт самосохранения. Вы правда верите, что американцы вам помогут? Курды вон тоже верили. И где они теперь? То же самое будет и с вами. Готовьтесь.

Ведущий проекта «Путь Визенталь» предупреждает о грядущей ответственности всех, кто причастен к преступлениям против народа Донбасса.

- Сергей Сивохо (КВНщик и шоумен из Донецка, который стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. – Авт.), это теперь и тебя касается, – подчеркивает Виталий Киселев. - Школу в Золотом обстреляли уже во время твоей работы в СНБО. Так что минимум две статьи за преступления против мира и безопасности человечества у тебя уже есть. И это не шутка.

Ведущий передачи уверен, что другой советник секретаря СНБО, как и Сивохо, Максим Ткаченко (бывший луганчанин, был продюсером и генеральным директором компании «Квартал-концерт». – Авт.) тоже сядет на нары.

- И шеф их – бывший мэр Луганска и сегодняшний секретарь СНБО Леонид Данилов – тоже будет сидеть. И не просто так. Их ждут производственные цеха наших колоний. Шлакоблоки и сетка-рабица.

НЕБОЕСПОСОБНЫ ЦЕЛЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Простые украинские солдаты не собираются дожидаться смерти в окопах или суда и бегут из зоны операции объединенных сил (ООС) пачками, – говорит Виталий Киселев.

Ему стало известно корреспондентов в социальных сетях, что 28-я механизированная бригада насчитывает всего чуть больше трёх тысяч человек личного состава. На вооружении 30 единиц бронетехники, 112 боевых бронемашин и 60 единиц артиллерии.

- Не густо, скажу я вам, для бригады, - отмечает ведущий передачи. - Даже с учётом того, что часть личного состава сидит в пункте постоянной дислокации, некомплект в бригаде такой, что говорить о полноценной боевой единице не приходится.

Ещё хуже обстоят дела в 59-й мотопехотной бригаде. У неё по спискам значились 2 тысячи 911 человек. Плюс 13 танков, 50 бронемашин и 36 артиллерийских систем.

- Укропы, вы серьёзно воевать собрались? По всем правилам военной науки – небоеготовы. Я бы даже сказал, разгромлены, - восклицает Виталий Киселев. - А вот 131-й отдельный разведбат – тот, который сплошь из нациков-добровольцев – пока ещё держится. Пятьсот человек на восемнадцати ББМ-ках и при трёх артстволах. Ну, это пока. Потому что правильный нацист – это заключённый нацист. Или мёртвый. Но это если только совсем ума нет. А так один барак с комиками Сивохо и Ткаченко будет им обеспечен.

Украинские солдаты не горят желанием возвращаться домой «грузом 200». Фото Пресс-центр штаба ООС

ГЕНЕРАЛ НА «МИВИНЕ» НАЖИВАЕТСЯ

- А теперь о тех, кто постарался, чтобы солдаты укропов бежали из армии как от чумы. В августе мы рассказывали о генерал-лейтенанте Олеге Вишневском, новом начальнике службы логистики ВСУ. Этот пан генерал наладил на новой должности весьма прибыльный бизнес, - сообщает ведущий передачи.

По его данным, с благословения Вишневского «Военторгсервис» организовал хорошую накрутку на товары, поставляемый в украинскую армию. Это газировка, «мивина», кофе растворимый, жвачка, орешки…

- Да практически всё. А прибыль – пополам. Почти. Вишневский там ещё с кем-то делится. Ну, или говорит, что делится. Выясняем, - сообщает Виталий Киселев.

Украинское командование не только обдирает своих солдат, как липку. Офицеры не стесняются рукоприкладства и мошеннничества.

- Стоило только нам открыть свои странички в соцсетях, как сразу на них посыпались жалобы «укрозольдат» на своих командиров. Так и пишут: жаловались, мол, везде – только взыскания получали. Может, через вас дойдёт, - рассказывает ведущий передачи. - Отвечаю: дойдёт! Мы фиксируем все военные преступления в Донбассе. В том числе и отдание преступных или незаконных приказов и давление на военнослужащих с целью их исполнения.

81 АЭРОМОБИЛЬНАЯ БРИГАДА СТАЛА СОДОМИТСКОЙ

В 81-й аэромобильной бригаде есть уникальная личность. Военный капеллан Василий Иванюк. Униат. Заодно работает в униатской церкви в Краматорске.

- С виду весь такой благообразный. Европеец. И, как часто это у них бывает… «нетрадиционный», - отмечает ведущий передачи. - Пан-отец очень любит молодых солдатиков. Прямо не отходит от них. Но не всем такие «европейские ценности» по нутру. Достал их содомит униатский. Теперь и 81-я бригада содомитская. Фу, гадость…

20-летний наркоман Александр Саблин угрожал жителям Новоайдара физической расправой и насилием. Фото: youtube.com/ГТРК ЛНР

По данным Киселева, с капелланом Василием Иванюком имел интимные контакты 20-летний Александр Саблин, уроженец села Михайлюки Новоайдарского района Луганщины.

- Эта дрянь с 2017 года находится в розыске на территории ЛНР за грабёж, - рассказывает ведущий передачи. - Успел сбежать на Украину. Записался в армию, в 81-ю бригаду.

Ультранационалист. Неоднократно замечен за употреблением амфетаминов. В результате терял контроль над собой и угрожал оружием окружающим. В Новоайдаре, пытался склонить несовершеннолетних к употреблению алкоголя и наркотиков. Часто угрожал жителям Новоайдара физической расправой и насилием. Особенно тем, кто, по его мнению, не разделяет его политические взгляды.

- Вот такой вот украинский «воин света». И будущий зэк. И так будет, - подчеркивает Виталий Киселев.

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