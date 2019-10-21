«Путь Визенталь»: На Майдан в Киев собирают за 600 гривен нищих женщин из украинской глубинки – на митинги против мира в Донбассе

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что пока киевские политики умничают по поводу роспуска ДНР и ЛНР, украинские националисты сплотились и организовывают проплаченную массовку на митингах.

ГОТОВЯТ ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕВОРОТ

- Укропы, вы, как я погляжу, там уже совсем отупели? Дырку от бублика вам, а не роспуск ЛНР и ДНР! – заявляет Виталий Киселев. - Вы у себя внутри разберитесь, а потом уже к другим с советами вылезайте. Если попросят. У вас очередной майдан с переворотом назревает, проплаченную массовку собирают, нацисты объединились – а вы всё умничаете.

Ведущий проекта «Путь Визенталь» обращает внимание, что массовка собирается по уже обкатанной раньше схеме. Как это было в 2001-м на «Украине без Кучмы», как в 2004-м на «оранжевом» Майдане. В 2008-м, 2013-м. Только если раньше материалом для всяких «небесных сотень» служили не очень умные молодые люди, то теперь в качестве живого щита выступают нищие женщины. Так, в Херсонской области, в Чаплинском районе, замечены некие люди, которые нанимают женщин для участия в однодневных протестах в Киеве «Нет капитуляции». За раз обещают 500-600 гривен. Проезд туда и обратно – автобусами за счёт нанимателя. Старший одной из таких групп – мужчина с фамилией Величко.

- Я понимаю чаплинских женщин, - говорит Виталий Киселев. - Украина иссушила их землю, лишила работы, отдала их сёла бандитам из меджлиса. Сейчас они будут хвататься за любую возможность накормить своих детей. Но помогая нацистскому бунту, они принимают на себя и ответственность за его последствия. А некоторые даже рискуют стать очередными сакральными жертвами. И кто тогда позаботится о ваших детях? Вас водят по кругу, как баранов. Водят и стригут. И прикрываются вами, как живым щитом.

Думайте! Мы предупредили.

ЗАЧЕМ «НАБОРЫ КИЛЛЕРА» ВЫВЕЗЛИ В ПОЛЬШУ

- Я не устаю твердить, что Украина – это раковая опухоль на теле нашей матушки-земли. И метастазы этой опухоли не проявляются разве что в Антарктиде. Хотя и не уверен насчет Антарктиды, - считает ведущий передачи. - Один такой метастаз себя скоро проявит.

По данным информаторов проекта «Путь Визенталь» в Госпогранслужбе Украины, 29 сентября в пункте пропуска «Краковец» в Яворовском районе Львовской области зафиксирован на вывоз из Украины в Польшу наборов «майданного киллера»:

- автоматическая винтовка Heckler&Koch 416 – 6 шт.;

- пистолет Glock – 6 шт.;

- прицел оптический Trijikon – 4 шт.;

- прицел коллиматорный XPS-3 TAN – 2 шт.;

- прицел тепловизионный – 1 шт.;

- прибор ночного видения AN/PVS–21 – 20 шт.;

- прибор ночного видения MU-3ADM-13 – 13 шт.

Отправителем этого арсенала числится 3-й отдельный полк спецназа Сил специальных операций ВСУ с местом дислокации город Кропивницкий (до переименования Кировоград).

В феврале 2014 года у депутата Верховной рады Сергея Пашинского в автомобиле нашли винтовку – из нее могли стрелять по майдановцам и сотрудникам МВД. Фото: fromua.news

- Вы спросите: «При чём здесь «майданные киллеры?» - отмечает Виталий Киселев. - А теперь складываем: винтовки для городского боя, оптические прицелы для снайперов и коллиматоры для охранения, приборы ночного видения для тех и других. Чует моё сердце, где-то этот арсенальчик всплывёт. И очень скоро. Где? Мы выясняем.

СЛОВАКИ ОПРОСТОВОЛОСИЛИСЬ С ОБМЕНОМ ОПЫТОМ

Недавно офицеры из словацкого генштаба приехали в украинскую армию за опытом по киберзащите. Заодно посетили штаб операции объединенных сил (ООС) в Краматорске – чтобы на родине «боевые» командировочные начислили.

- Пане словаки, вы зря потратили евро из своего оборонного бюджета, - считает ведущий передачи. - О какой кибербезопасности на Украине может идти речь, если нам известен не только факт приезда ваших генштабовских чинов, но также и дата, имена и, собственно, чины и должности ваших офицеров. Извольте, с седьмого по десятое октября в Киеве и Краматорске отметились пан полковник Штефан Ковач – начальник центра стратегического/кризисного управления ГШ; пан полковник Иво Гагир – атташе по вопросам обороны при посольстве Словацкой Республики на Украине. Кстати, этот пан присоединился к группе уже в Киеве. И третий пан – полковник Иван Балог, командир 1-й механизированной бригады Словацкой Республики.

Киселев уверен: максимум, что полковники могут привезти из Киева – это гонорею и посаженную печень. Это могут подтвердить два НАТОвских майора – Роберт Пантон (с/т майор Роберт Пантон (Robert Panton)) и Джон Бертгольф (майор Джон Бертгольф (John Bertholf)).

- Эти двое вояк приезжали 25 сентября в учебный центр по подготовке военнослужащих ракетных войск и артиллерии в поселок Девички Киевской области. Не знаю как насчёт опыта, но обмен тостами там был точно. Точно так же, как и сауна в компании прапорщиц с пониженной социальной ответственностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Морпехов 35-й бригады ВСУ, сорвавших разведение войск под Донецком, накануне инспектировали румынские военные (подробнее)