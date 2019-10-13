«Путь Визенталь»: Морпехов 35-й бригады ВСУ, сорвавших разведение войск под Донецком, накануне инспектировали румынские военные

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как националисты сорвали разведение войск в Петровском и Золотом.

БРИГАДА СОЗДАНА ПО НАТОВСКИМ СТАНДАРТАМ

- Ну что, «херои», я так и знал, что вы сорвете разведение войск у Золотого и Петровского. У Зеленскиго кишка тонка против Билецкого и его боевиков из «Нацкорпуса» и «Азова» (запрещенные в РФ организации. – Авт.), которые сорвали процедуру разведения в Золотом. Вы думали, что если сдали вам в Мариуполе три батальона нацистов оружие, то вы уже на коне? Развели вас, как детей. Ну, передали добробаты оружие – и что? Побратымы им еще привезли, - говорит Виталий Киселев.

Он отмечает, что и министр МВД Аваков в донбассе проявился. В Кременной – рядом с Золотым - его нацполицейские посуетились для вида, а потом – легли под нацыков и не дергались.

- А потом вы все просто тупо молчали. Потому, что даже наблюдатели ОБСЕ увидели – и зафиксировали – кто на самом деле был готов к разведению. А кто это разведение сорвал? Это вы, укропы! Вы срываете встречу «нормандской четверки». Вы не хотите мира на Донбассе! И в очередной раз подтвердили это. Теперь уже – на весь мир, - подчеркивает ведущий проекта «Путь Визенталь».

В Петровском к югу от Донецка разведение войск сорвали националисты из 35-й бригады морской пехоты, которая дислоцируется в этом районе. Они отказались выполнять приказ командования и не ушли с занимаемых позиций. Не помог даже присланный спецназ ВСУ. С ним морпехи затеяли перестрелку.

Кстати, накануне этих событий в пункты постоянной дислокации 35-й бригады в Одесской области приезжали с инспекцией румынские военные.

- В прошлом выпуске программы мы рассказывали вам о позоре ВСУ с румынской инспекцией, - говорит Виталий Киселев. - Позже удалось выяснить список частей, которые подверглись нашествию румынских вояк. Интересный список получился. В нем, между прочим, батальоны 35-й бригады морской пехоты, значительная часть которой сейчас в Донбассе находится. Румыны отметились в 18-м и 88-м батальонах бригады.

Ведущий программы приводит список проверяющих: полковник Габриэль Попеску, подполковник Адриан Стошечи, Мариана Ангут и Андреа Иоанна Гогу.

В прошлом декабре Петр Порошенко передал бригаде десять БМП-1, купленных в Чехии, для последующего «применения» в Донбассе. Фото: ukrmilitary.com

Что проверяли румыны неизвестно. Но не является секретом, что 35-ю бригаду морской пехоты сформировали в 2018 году чуть ли не по стандартам НАТО. Даже военный городок в Дачном Одесской области построили по натовским образцам. Бывший тогда президентом Петр Порошенко в октябре прошлого года наблюдал за учениями морпехов на побережье Азовского моря в Донецкой области. Наградил орденами отличившихся в войне в Донбассе. А в декабре гарант передал бригаде много всякой техники. В том числе и десять БМП-1, купленных в Чехии. Теперь эти боевые машины пехоты расстреливают позиции защитников ДНР и дома мирных жителей.

УБИВАЮТ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

- Преступники из батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация. – Авт.), отличаются особой жестокостью, - рассказывает ведущий передачи. - Где бы они не базировались – везде оставляют свой след: обязательно замучают до смерти кого-то из мирного населения.

19 сентября 2014 года в нескольких километрах от Луганска на территории гольф клуба ополченцы обнаружили тело молодой девушки, опознать которое можно было едва ли. Видимо, очень сильно били, так как нет пол черепа и челюсть поломана.

- Не пожалели «айдаровцы» и своих, как собак побросать. Хотя, как своих – поляка, – отмечает Виталий Киселев. - По всей видимости – доброволец. Вот так вот, Европа, смотри, как помогать «укропам» – пуля в лоб и поминай, как звали «хероя». Уроды, вы умудрились нагадить везде – как вы собираетесь дальше жить? За вами такой шлейф смерти, как за кометой хвост. Кто такое может простить?

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