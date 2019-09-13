Зачем украинские националисты из добробатов сложили оружие в Мариуполе

В Мариуполе с большой помпой прошло разоружение карателей из трех добровольческих батальонов. По этому случаю в город у моря приехал первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин – человек в Донбассе достаточно известный. С осени 2014 года - после бегства из Севастополя на Украину – он два с половиной года руководил главным управлением МВД в Донецкой области. А потом пошел в Киев на повышение. Теперь, при президенте Зеленском, Аброськина отправляют в отставку. Но «хоронить» генерала рано.

- У меня был разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн, - написал Аброськин в «Фейсбуке» за день до приказа об увольнении.

Акция получилась небывалая и показательная. Оружие и боеприпасы сдали три формирования - батальон имени Шейха Мансура, Организации украинских националистов (ОУН - запрещенная в РФ организация) и 8-й батальон «Украинской добровольческой армии». Все они формировались и действовали под крылом «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрия Яроша (запрещенная в РФ организация).

При всей демонстративности разоружения понятно, что националисты вряд ли бы так запросто отдали оружие.

- На самом деле основной арсенал у националистических формирований находится не в Донбассе, а в других регионах Украины, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Совсем недавно СБУ выявило несколько схронов на территории Харьковской, Ивано-Франковской и других областей. Но это лишь «мелочевка» от того вооружения, которое было вывезено из Донбасса за годы войны.

В МВД сообщили, что добровольцы сдали «остатки вооружения» весом десять тонн. Фото: Пресс-служба НПУ

Кузьменко обращает внимание еще на одно противоречие.

- Все помнят, как прошлой осенью накануне президентских выборов Дмитрий Ярош вывел свои подразделения из Донбасса и даже 14 октября устроил парад в Днепре (бывший Днепропетровск). Среди ушедших был и 8-й батальон УДА. А теперь выясняется, что батальон чудесным образом продолжает действовать в Донбассе, - говорит донецкий политолог.

Он утверждает, что шумиха с разоружением имеет внешнюю и внутреннюю подоплеку.

- Приближается встреча лидеров Нормандской четверки – России, Украины, Германии и Франции. Владимиру Зеленскому надо продемонстрировать всему миру продвижение в урегулировании конфликта. А действия националистов на передовой в Донбассе и внутри Украины продолжают дестабилизировать обстановку. Поэтому надо было как-то их прижать, - отмечает Кузьменко. – Это «блюдо» предназначено для Европы и России.

Но есть и внутренние факторы. Они, по мнению донецкого политолога, связаны с перераспределением власти в силовых структурах. Зеленский хочет забрать у Авакова Национальную гвардию, в которой немало бывших добробатовцев. Аваков, который контролирует не только Нацгвардию, но и многие формирования националистов, пока сохраняет свой пост главы МВД. И он должен показать свою лояльность президенту. А в Мариуполь принимать оружие из рук добробатовцев Аваков послал Аброськина, под которым тоже зашаталось кресло. Генерал продемонстрировал Зеленскому свою нужность.

- Будущее покажет, как оценит украинский гарант усилия Авакова и Аброськина, – говорит Кузьменко.

КСТАТИ

Генерал Аброськин рвется в мэры Мариуполя

После приема оружия генерал сделал «ход конем» - в здании главка Нацполиции Донецкой области провел пресс-конференцию, на которой сообщил о намерении стать мэром Мариуполя.

Вячеслав Аброськин (справа) заявил о намерении стать мэром Мариуполя. Заместителем у него будет соратник Дмитрия Яроша – командир 8-го батальона УДА Андрей Гергета (в центре). Фото: Пресс-служба НПУ

Аброськин, сдав дела в Киеве, хочет вернуться в Мариуполь и баллотироваться на местных выборах. Генерал уверен в своей победе. Он считает, что его кандидатура гораздо лучше для города, чем кандидатура нынешнего градоначальника Вадима Бойченко.

Между прочим, соратника Дмитрия Яроша – командира только что «разоруженного» 8-го батальона УДА Андрея Гергета (кличка «Червень») Аброськин назвал частью своей команды. И сообщил, что тот будет его заместителем.

Такой вот «подарочек» ждет в скором времени мариупольцев.