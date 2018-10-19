Зачем добробаты Яроша уходят из Донбасса

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-19T12:19:09+03:00

14 октября в День защитника Украины в Днепр приехала тысяча бойцов УДА, которые маршировали по городу с флагами Украины и «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация. – Авт.). Фото: АКМЦ

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Командующий так называемой Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош заявил об отведении двух батальонов с передовой в Донбассе для подготовки отрядов территориальной обороны в других областях Украины. Об этом он сообщил 14 октября во время сборов в Днепре (до переименования – Днепропетровск).

- Пятый и восьмой отдельные батальоны выходят с передовой, но мы не выходим из войны, - сказал депутат Верховной рады, основавший в свое время «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация. – Авт.).

НАЕВ ВЫГНАЛ ДОБРОВОЛЬЦЕВ С ПЕРЕДОВОЙ

Бойцы УДА покинули линию фронта отнюдь не добровольно. Еще в июле командующий операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев заявил о том, что отныне запрещено пребывание на переднем крае вооруженных добровольцев, не входящих в состав структур, официально задействованных в боевых операциях. Генерал тогда не уточнил, о каких именно подразделениях идет речь. Но для военных и так было очевидно - УДА не входит в состав ни ВСУ, ни Нацгвардии.

Летом под Марьинкой силой выдавили с фронта самое крупное формирование УДА – восьмой батальон «Арата». Его разоружили при помощи спецназа МВД «Корд».

- К нам на «передок» заехали «кордовцы» и эсбэушники, предложили сдать оружие. Мы послали их на три буквы, но нас окружили и заставили сдать стволы, – рассказал Стране.ua один из бойцов батальона. - Пускай теперь Наев с Порохом (Петром Порошенко. – Авт.) сами на «ноль» (нейтральную полосу. – Авт.) ходят и воюют. До этого момента мы делали все то, за что не брались вэсэушники – ходили в составе диверсионно-разведывательных групп, брали пленных. Мы теперь чувствуем себя лишними на этой войне.

Впрочем, на линии разграничения остается медицинский батальон УДА «Госпитальеры». А еще небольшие группы «добровольцев» продолжают негласно работать под опекой украинских спецслужб. Их задача - разведка, диверсии и провокации. Также на линии фронта стажируются бойцы из «Национальных дружин» (силовое крыло партии Андрея Билецкого «Национальный корпус»). При этом они числятся в составе полка Нацгвардии «Азов» (запрещенная в РФ организация. – Авт.), действующего в районе Мариуполя.

Националисты готовы наводить свои порядки на выборах на Украине. Фото: АКМЦ

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ СБУ

Для чего ярые украинские националисты «стажируются» в Донбассе, а прошедшие войну батальоны УДА двинулись вглубь Украины, Дмитрий Ярош не делает секрета. В каждой области Украины в составе отрядов территориальной обороны добробатовцы будут заниматься сплочением бывших участников войны в Донбассе и оказывать помощь СБУ, чтобы не допустить «российского реванша».

- Задача УДА – собрать в единый кулак всех тех, кто воевал, – отметил Ярош. - Мы видим, как после «дембеля» начинают «дерибанить» участников боевых действий. Мы имеем большое количество АТОшных организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время.

Так что напрасно сетовал боец из батальона «Арата» о том, что они лишние на этой войне. Под покровительством СБУ может появиться мощная организация, в которую войдут сотни тысяч националистически настроенных и не совсем адекватных в поведении людей (многие из прошедших войну в Донбассе страдают психически расстройствами). Они то и будут по указке из единого центра устанавливать свои порядки в каждом регионе незалежной в период президентских и парламентских выборов. Может быть, и сами возьмут всю полноту власти. Вспомним, как в Германии пришел к власти Гитлер при опоре на штурмовиков.

Так что жителей Украины скоро ожидает такая волна насилия, что о «европейском выборе» пожалеют даже самые упертые демократы. А «разминаться» нацисты из добробатов начнут уже сейчас – с захвата соборов Украинской православной церкви Московского патриархата. Такое вполне возможно после решения священного Синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви и отмене действия соборной грамоты 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского патриархата.

СПРАВКА «КП»

Украинская добровольческая армия была создана в декабре 2015 года на базе подразделений «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из движения «Правый сектор». Пятый батальон УДА действовал в районе Авдеевки и Горловки, восьмой – Марьинки и Широкино.