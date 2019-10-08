«Путь Визенталь»: Зеленскому, чтобы усмирить бунтующих нацистов, нужно попросить Донбасс ввести войска

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, почему украинские военные и националисты пытаются сорвать договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе.

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА – ОСИНОВЫЙ КОЛ ДЛЯ УПЫРЕЙ В ПОГОНАХ

- У меня остается все меньше и меньше цензурных слов, чтобы описать отношение к уродам из ВСУ. Эти подонки без чести и совести продолжают как ни в чем не бывало нарушать перемирие, - говорит Виталий Киселев. - Голубовское, Золотое-5, Первомайск, Славяносербск… Они снова под огнем садистов, алкоголиков и наркоманов из шайки, называющей себя украинской армией. Погиб мой боевой товарищ. Несколько сел сидели без света и воды. Комбриги Артем Богомолов и Сергей Войченко! Это вы виноваты в этом! Вы и ваши патентованные наци из 72-й и 14-й бригад! Меня утешает только одно: остаток своих дней вы, мрази, проведете за решеткой. Если раньше не подохните!

Ведущий проекта «Путь Визенталь» знает, почему Богомолов, Войченко и другие командиры отдают приказы на обстрел нашей территории.

- Этим вурдалакам как воздух нужна война, - отмечает Киселев. - Без нее они быстро перейдут в статус обвиняемых, а потом и осужденных. Вот и не нажрутся никак. Подписание Украиной формулы Штайнмайера для них – что осиновый кол для упыря. Оттого и бунтуют.

В Киеве уже дошло до палаток на Майдане и шин под офисом Зеленского. Кроме столицы, националисты бунтуют в Северодонецке, Днепропетровске, Мариуполе, Одессе, Львове, Тернополе… А бойцы из аваковского «Азова» (запрещенная в РФ организация) готовятся брать в осаду все региональные управления СБУ.

- Вова Зеленский, ты попал! – заявляет ведущий передачи. - Тебя скоро превратят в настоящую марионетку на веревочках. Точнее, на одной – на шее. А если серьезно: хочешь навести порядок – обращайся к нам! Достаточно только сказать: «Донбасс, введи войска!»

УКРАИНСКУЮ АРМИЮ ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЯЮТ… РУМЫНЫ

Между тем, украинская армия докатилась до того, что ее начали проверять… румыны. С 23 по 27 сентября в воинских частях на территории Украины работала инспекция в составе группы офицеров вооруженных сил Румынии.

- Я сначала не поверил. А потом перепроверил. Оказалось точно, - сообщает Виталий Киселев. - Укропы, вам не стыдно? Те, кого наши деды били под Одессой и Сталинградом, под Яссами и Кишиневом – теперь вас инспектируют. Да, с такими учителями о «перемогах» можно только мечтать. Вот и мечтайте…

Тем временем, у проекта «Путь Визенталь» появились новые кандидаты на скамью подсудимых трибунала по Донбассу. Все трое – из руководства оперативно-тактической группировки «Восток»: начальник штаба – первый замкомандующего полковник С. Брусов, начальник группы персонала полковник В. Рудой, начальник медицинской службы подполковник Р. Козин.

- Первый - разрабатывает удары по нашим городам и поселкам, - рассказывает ведущий передачи. - Второй – подбирает отморозков для выполнения преступных приказов. А третий – закрывает глаза на психически больных и наркоманов среди командования и рядового состава. Все они - будущие подопечные Славяносербской исправительной колонии.

«СЮРПРИЗ» ДЛЯ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ ИЗ КРЫМА

- Ну что, хитрованы, допрыгались? Я имею в виду тех, кто в четырнадцатом году служил в Крыму и сбежал оттуда на Украину. Я знаю, многие из вас потом локти кусали. «Незалежная» - это вам не Россия-матушка, заботиться не будет. А теперь еще вам «сюрприз» готовит, - сообщает Виталий Киселев.

По его данным, есть распоряжение командующего сухопутными силами ВСУ от 20 сентября по сбору информации о военнослужащих, прибывших в 2014 году из крымских войсковых частей, которые сейчас продолжают службу в ВСУ.

- Так вот, вам готовят… Хотя нет, не скажу. Не хочу портить «сюрприз», - отмечает ведущий передачи.

1 октября от попадания украинского снаряда загорелась маршрутка на остановке «Полиграфическая»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАК РАСТОПТАЛИ ПЕРВОЕ МИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В сентябре 2014 года был подписан первое Минское соглашение. Тогда, после страшных расстрелов Донбасса, в первый раз заговорили о мире. Но все пошло прахом потому, что Порошенко сорвал и нарушил все договоренности.

1 октября 2014 года для Донецка и всего Донбасса навсегда останется трагической датой. Школа №57, расположенная в прифронтовом Киевском районе, подверглась артудару со стороны ВСУ. Он был произведен в 10 часов, когда дети выходили из здания после первого звонка, перенесенного на октябрь в связи с боевыми действиями. Во время эвакуации детей в укрытие погибли три человека – учитель биологии Андрей Гребенкин, родственник учащегося школы Сергея Сахно и ополченец Кирилл Добрыдень.

В тот же день в результате обстрела остановки «Полиграфическая» в Киевском районе Донецка погибли восемь жителей.

- Вы – убийцы и мерзкие твари, - восклицает Виталий Киселев в адрес украинских артиллеристов. - Вы били по городу из системы залпового огня «Ураган»! Ваши снаряды упали на школу и на автобусную остановку. В школе погибли трое жителей. На остановке – еще восемь ни в чем не повинных душ! Возмездие будет. Обязательно. А пока – будьте прокляты!

Полностью новый выпуск проекта «Путь Визенталь» смотрите на телеканале «Луганск 24»

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